Además, Nocioni se refirió a la nueva selección nacional: «No sé si veíamos venir que Argentina fuera subcampeona del mundo, sí veíamos un equipo competitivo, duro, que seguramente iba a pelear algo importante y lo demostró. Y nosotros fuimos parte de ese proceso, y por eso el orgullo. Hay que agradecerles a estos chicos lo que han logrado, porque no es fácil vivir a la sombra de todo lo que hicimos nosotros, ahora recordamos la medalla de bronce, hace unos días fue la medalla dorada olímpica, la final de Indianápolis, y poder hacer su propia historia después de ser, entre comillas, castigada por la sombra de nuestra generación, no es fácil».