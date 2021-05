“No quiero que a nadie más le pase el abandono que sufrió mi padre”

Hace unos días atrás que el señor Pedro Rosendo Palomino, dejo de existir a causa del Covid-19, antes de fallecer estuvo luchando por el abandono recibido por parte del Hospital Zonal de Termas de Río Hondo grabando de su celular como lo dejaban sin el tubo de oxigeno hasta intentar obligarlo a que firme el alta voluntaria sin ni si quiera estar curado.

La hija del señor Palomino, hoy está denunciando que su padre fue abandonado por parte del personal del Hospital de Termas. En diálogo con Última Hora Diario cuenta los padecimientos de su padre mientras estuvo internado

“ Cuando el empezó con síntomas lo llevamos al hospital viejo. Lo revisó el doctor , le dijo que tenía que quedarse internado para hacerle el hisopado. Ellos viven a 12 kilómetros de Termas”. señala Ana Maria Palomino y continúa: “ Ese día mi mamá se queda esperando el resultando afuera, hasta la hora que se podía circular de las 15hs hasta las 00 y nadie le daba una respuesta”.

“Mientras esas horas de espera nadie le decía sí como estaba o alguna información . Se van , vuelven al otro día a la mañana le damos un celular a mí papá . Nos avisa que NO lo había medicado ni le habían puesto oxigeno cuando sabían que a él le costaba respirar, le faltaba el aire. Nos llama mi papá y nos avisa todo, que nadie lo medico , lo trataron muy mal estuvieron, un día y medio esperando el hisopado”

Y continúa el relato: “Luego en el hospital , de ver que mí papá empezó a hacer videos de su salud tan mala que estaba pasando se entera el coordinador ,Luis Martínez , quien dió la orden inmediatamente que lo saquen del hospital con la policía, sin saber sí yo había conseguido donde llevarlo a mi papá en ese estado”

Ana Maria relata el maltrato sufrido hacia su padre: “ Las enfermeras y médicos lo maltrataban él nos contaba y nos decía : » Me están tratando muy mal hija las enfermeras , no hacen nada por mí, no me están medicando , no me dan oxigeno . Me siento muy mal hija

Luego del dolor por el fallecimiento de su padre hace unos días atrás, hoy el grito que resuena en la familia Palomino es por el pedido de justicia: “ A mi papá le hicieron abandono de persona… Hoy nos preguntamos con mucho dolor que le hicieron a mi papá? Será que lo mataron por ser justiciero , por enviar pruebas (vídeos) del maltrato que recibió . Pedimos justicia por él , por mi padre para que ninguna otra familia sufra lo que nosotros estamos sufriendo . Vamos a llegar hasta el final … JUSTICIA!!!”