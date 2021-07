Mujer se encuentra encadenada frente a Desarrollo Social de la Provincia

Una mujer oriunda de la ciudad de Termas de Río Hondo se encuentra junto a su hijo , encadenada frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en reclamo por una vivienda para ella y su pequeño.

Fany Sánchez (43) se trasladó hasta la Capital en busca de una solución para su problema habitacional que está padeciendo, ella tiene un menor con Síndrome de Down, “vinimos a Desarrollo de Santiago del Estero porque en Termas es una vergüenza lo que está sucediendo” expresó la señora Sánchez.

“A los hijos de los concejales se le dan una vivienda en Termas, nosotros estamos luchando por el tema de una vivienda, no se le da vivienda a los que no se merecen” señala Sánchez en diálogo con este medio.

“El gobernador hace oídos sordos a mí pedido, si no me quieren dar una vivienda que me den un trabajo, yo voy a salir adelante”. Según señala la mujer encadenada, personal del organismo gubernamental, se acercó para recriminarle la protesta aludiendo que “no es la manera de realizar un reclamo».

“Es la única manera que puedo hacerme escuchar, no cobro pensión, no tengo un trabajo que me brinden algún tipo de solución, mí hijo tiene Síndrome de Down y necesito comprarle medicación, el traslado hacia Capital o bien a Tucumán, es mucho gasto que no estoy en condiciones de afrontar” concluye la señora Sánchez.