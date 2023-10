Movilización: Familiares del joven oficial fallecido dudan de la versión del suicidio

El pasado miércoles, familiares y amigos del oficial fallecidos en circunstancias dudosas, Luciano Armoha, marcharon por la ciudad de Loreto, solicitando de manera urgente que se esclarezca la muerte del joven.

Ante la falta de credibilidad de la versión expresada en los medios sobre un supuesto suicido del oficial, los familiares continúan en busca de la verdad y desacreditan la versión de que el joven se habría matado.

Dicha movilización, dio inicio de en la plazoleta de la fuerza aérea hasta llegar a la Ruta Nacional Nueve para concluir en la parroquia de la ciudad de Loreto dónde concluyó con una oración para el Oficial Armoha.

La madre de la víctima dijo: “Yo quiero saber que pasó con mi hijo, él no se mató, eso lo puedo asegurar yo y la persona que lo conoce a él me lo mataron yo quiero saber porqué me lo mataron yo pido que me ayuden a que se haga justicia” expresó.

Cabe recordar, que el joven oficial fue encontrado sin vida con un tiro en el rostro el viernes once de septiembre luego de permanecer tres días desaparecido y el fiscal de la causa estimó que se trataría de un suicidio