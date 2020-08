Mascherano: “Me equivoqué en no saludar a la gente de River en Japón”

Javier Mascherano sorprendió a todos cuando confirmó su llegada al fútbol argentino. No para vestir los colores de River, el club que lo formó y lo vio nacer, sino para vigorizar la mitad de cancha de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el Jefecito sabe que en su corazón se cruza la banda roja y, además, reconoció su error con la tribuna millonaria en la final del Mundial de Clubes, jugando para Barcelona.

A River tuve la oportunidad de volver dos veces. Hablé con Francescoli y creí que no era el momento, que todavía estaba para seguir jugando en un nivel alto en Barcelona y seguir ganando cosas”, confirmó el mediocampista en TNT Sports, sobre las veces que le sonó el teléfono para retornar a Núñez.

De igual modo, más allá de la negativa sobre su vuelta, al exjugador de la Selección Argentina jamás se le fue la pasión por La Banda: “Sigo a River, me encanta que le vaya bien. Disfruté muchísimo de todos estos años con Gallardo a la cabeza, porque lo conozco. Yo di mis primeros pasos al lado de él. Nos une una relación y no me olvido de la gente que me ayudó y me dio una mano a lo largo de mi carrera”.

Asimismo, Masche reconoció que en reconocida su trayectoria quedó clavada una espina luego de su error con la tribuna riverplatense: “En el 2015, yo me equivoqué en no saludar a la gente en la final en Japón. Entiendo que estén enojados conmigo, pero lamentablemente no puedo volver el tiempo atrás”.

Más allá del error, el experimentado volante de 36 años reconoció la marca en la vida y en el fútbol que le dejó la institución que lo hizo debutar en Primera: “Estoy agradecido de por vida a River porque es el club que me formó, me dio la posibilidad de ser reconocido como jugador, de dar mis primeros pasos. River a mí no me debe absolutamente nada. El que está en deuda con el club soy yo”.