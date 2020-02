Martín Guzmán va al Congreso a explicar la hoja de ruta de la negociación de la deuda

A modo de protesta, la bancada opositora resolvió llamarse a silencio durante la sesión informativa especial, decisión que terminó de madurar en la noche de este martes al cabo de una reunión a puertas cerradas, luego de que fracasaran las gestiones para que el oficialismo les conceda más tiempo que el estipulado para volcar las consultas a Guzmán.

«Concurriremos a escuchar la presentación del Ministro, esperando que en la misma se respondan las preguntas que hemos formalmente presentado y con posterioridad a su exposición, sin entrar en ningún tipo de réplicas ni repreguntas en el recinto», expresaron los legisladores de Juntos por el Cambio en un comunicado.

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, definió que luego de la exposición del ministro, prevista para las 17 con una duración estimada de una hora, la oposición cuente con un espacio de 40 minutos para dirigir preguntas, de los cuales 20 corresponderían a Juntos por el Cambio por ser la bancada más numerosa dentro de ese grupo, con sus 116 diputados.

Esta metodología no conformó a Juntos por el Cambio, y el lunes hubo una reunión a puertas cerradas entre Massa y los máximos referentes parlamentarios del oficialismo y la oposición para intentar destrabar el asunto, pero no no hubo avances y las negociaciones se empantanaron.

Pese a la decisión de no emitir palabra alguna durante la sesión, y limitarse a acompañar el discurso de Guzmán, el espacio opositor preparó preguntas por escrito que ya le hizo llegar al ministro, con la intención de que sean respondidas durante su exposición. Las 24 preguntas fueron elaboradas entre los diputados Luciano Laspina (PRO) y Luis Pastori (UCR).

Algunas de esas preguntas cuestionarán a Guzmán sobre «si es posible reestructurar exitosamente la deuda pública y lograr una mayoría calificada de aceptación de bonistas sin explicitar antes un plan económico integral que pueda ser creíble y confiable para los acreedores y para el pueblo argentino».