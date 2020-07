Martín Guzmán defendió la oferta por la deuda y dijo que «hoy el plan del Gobierno es administrar la emergencia»

El ministro de Economía Martín Guzmán analizó la crisis económica que atraviesa la Argentina en medio de la pandemia por coronavirus. En A dos voces, defendió la oferta de canje realizada a los acreedores y desmintió que el Gobierno no tenga un plan de salida de la cuarentena. No obstante, sostuvo que en este momento la prioridad es «administrar la emergencia.

Estamos viviendo un momento muy difícil. La Argentina ya estaba viviendo una crisis macroeconómica, y a eso se le suma el coronavirus, que ha tenido efectos muy fuertes para la economía», comenzó Guzmán.

En ese sentido, respaldó la cuarentena implementada por el presidente Alberto Fernández, al considerar que «si el virus se expande de una forma muy amplia afecta muy fuertemente a la economía».

Consultado sobre las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos llevan meses sin funcionar o haciéndolo a niveles muy bajos, expresó: «Pusimos un foco muy enfático en las pymes, porque son muy importantes para todo lo que una economía necesita para despegar. La asistencia que ha dado el Estado ha tenido un alcance realmente masivo. Ahora, hay una realidad: estas empresas ya venían sufriendo».

Luego, se refirió a quienes ponen en duda que el Ejecutivo cuente con un plan económico con miras a la pospandemia. «Eso claramente no es correcto. Primero, nuestro Presidente tiene muy claro hacia dónde queremos que vaya la economía argentina. El plan hoy es administrar la emergencia. Estamos trabajando, por un lado, para resolver una crisis de deuda y, por otro, en lidiar con los efectos del coronavirus», sentenció.

A pesar de concentrar sus esfuerzos en los problemas sanitarios y económicos actuales, Guzmán afirmó que el Gobierno trabaja al mismo tiempo en el Presupuesto del año 2021. «Allí es en donde se va a presentar el plan hacia el país que queremos, que es uno con una estructura productiva que nos permita generar trabajo en todos los sectores, crecimiento de la productividad y estabilidad», aseguró.

Sin embargo, insistió en que la forma en la que la Argentina transite la crisis del coronavirus sentará las bases sobre las que se reactivará la economía en el futuro próximo.

«Como nos vaya va a depender de cómo hayamos lidiado con la pandemia y evitado la destrucción de las capacidades productivas del país. Va a haber una economía con capacidad ociosa, en donde el mercado interno va a tener un rol central, el más importante. También, para luego poder sostener el crecimiento, va a ser muy importante que acompañen las exportaciones. Esos diálogos son muy importantes, tenemos que estar todos juntos», sostuvo.

La negociación de la deuda

Finalmente, el ministro habló sobre la negociación de la deuda y respaldó la oferta hecha a los acreedores. «Queremos una solución que no sea confrontativa. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que muestra la gran voluntad que tiene nuestro Gobierno de resolver una situación de default, de una manera que funcione para todas las partes», dijo.

Tuvimos una parte de los acreedores que inicialmente fue muy positiva y aceptó la oferta, y otra que no se movía, y que no estaba entendiendo las restricciones que enfrentaba la Argentina en este momento tan duro», continuó Guzmán, y concluyó: «Nosotros no podemos a ir ese lugar. Hemos llegado al límite que la Argentina puede para cuidar a su economía. Ahora la pelota está del lado de los acreedores