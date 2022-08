Mario Salto: “Zamora sos un H… de P…”

El padre de Mario Salto, lanzó duras acusaciones contra Gerardo Zamora, “Zamora no te tenemos miedo” expreso el padre del menor cruelmente asesinado.

La movilización dio inicio en la Plaza Libertad, mientras se estaba desarrollando de manera pacífica por las calles de la Ciudad, cuando un impresionante despliegue policial, impidió el acceso de la manifestación a Casa de Gobierno.

Tras suspenderse el día de hoy la exposición de cada uno de los abogados sus alegatos finales, por cuestiones de salud del presidente de la corte, la marcha siguió hasta el palacio de Tribunales.

Tras los incidentes Mario Salto, hablo ante los manifestantes enojado por la gran cantidad de efectivos policiales: “Zamora si me tienen que meter preso, que me metan, si me tienen que matar que maten, pero no daré un paso atrás” concluyó Salto.

Mira el vídeo aquí: