Mario Negri desafía a Sergio Massa: “¿Se puede ir a los bares y nosotros no podemos ir a sesionar?”

En plena tensión en Diputados por la sesión prevista para esta tarde, Mario Negri criticó que no haya vuelto la actividad presencial durante la cuarentena por coronavirus. El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara baja planteó en Desde el llano: “¿Se puede ir a los bares y nosotros no podemos ir a sesionar?

Tras el vencimiento del protocolo de sesiones virtuales en la Cámara baja Negri confirmó que irán al Congreso para sesionar de forma presencial, pese a que la actividad fue convocada bajo modalidad remota. Los trabajadores legislativos rechazaron esta medida, anticipó TN.com.ar.

Negri explicó que el acuerdo para sesionar con modalidad mixta (presencial y virtual) venció el 4 de agosto y que el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa no los llamó para alcanzar un nuevo consenso sobre cómo seguir con la actividad parlamentaria. Dijo que ahora los sorprendió “llamando a esta sesión especial”.

El diputado dijo que como legisladores son “trabajadores esenciales” y que en cada sesión debe acordarse la modalidad en que se debatirá. Sostuvo que “hay que ir recobrando la normalidad” en medio del aislamiento y cuestionó que el oficialismo “seguramente quiera mantener el sistema virtual hasta fin de año” en el Congreso.

Señaló que “no se entiende el nivel de tensión al que el oficialismo llevó a la Cámara de Diputados” y pidió pensar en “cómo recuperar la presencialidad”. Explicó que una posibilidad sería “buscar un lugar más grande para garantizar el distanciamiento social”.

Recordó que ya funcionan los locales gastronómicos en la Ciudad pero todavía no hay sesiones presenciales en el Congreso. “¿Se puede ir a los bares y nosotros no podemos ir a sesionar?”, afirmó. Aseguró que “ya no queda país en el mundo donde sigan virtualmente los parlamentos”.

Tensión en Diputados

Massa convocó para hoy una sesión remota en la que está previsto que se traten la Ley de Emergencia Turística, que cuenta con media sanción del Senado, y el proyecto contra la pesca ilegal en las Islas Malvinas. Vencido el acuerdo para sesionar con esta modalidad, la bancada de Juntos por el Cambio anunció que se presentará en el Congreso.

El sindicato Asociación del Personal Legislativo (APL) rechazó esta medida. En diálogo con TN.com.ar desde el gremio explicaron que en caso de que se presenten los 116 legisladores del espacio no solo se pondrá en riesgo la salud de los empleados sino también de los propios legisladores ante el potencial contagio de COVID-19.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo tras la decisión del principal bloque de la oposición que les dejarán el recinto a los legisladores que quieran debatir. Explicó que les envió el protocolo que deben cumplir ante la pandemia.

Con críticas a la oposición, afirmó: “La última vez me pidieron que intercediera ante los gobernadores para que no tuvieran que hacer cuarentena cuando volvieran a sus provincias”, en una entrevista a C5N