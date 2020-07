Marcelo Longobardi cuestionó la persecución kirchnerista a la prensa y alertó que «podría haber detenciones de periodistas»

Marcelo Longobardi habló en TN Central y analizó la relación del kirchnerismo con el periodismo y las consecuencias que puede haber tras la causa de presunto espionaje ilegal durante el Gobierno macrista. Fiel a su estilo, no dudó en ir al punto de la cuestión y aseguró que, en las próximas horas, «podrían ser detenidos periodistas».

Al comenzar, Longobardi cuestionó la opinión del legislador porteño Leandro Santoro. Es que minutos antes, también en diálogo con TN, decidió no hacer declaraciones sobre los dichos de Oscar Parrilli, que había asegurado que (Jorge) Lanata «es el Astiz de los medios».

«Si alguien dice eso, una persona de la democracia tiene que responder porque si no lo hace lo convalida. Él tiene que decir que no está de acuerdo», apuntó el conductor de radio contra Santoro.

Hay algo que probablemente ocurra en la Argentina y que no hemos visto en democracia y es la detención de un periodista. Atención porque creo que ya está en marcha un intento o alguna orden de detención de periodistas, no se sorprendan si esto ocurre mañana. Yo no voy a decir nombres porque no quiero perjudicar a nadie ni producir un desastre familiar pero esto puede pasar y está por pasar», advirtió.

Asimismo el conductor manifestó que «lo que ocurre el día de hoy aleja a todos de cualquier posibilidad de alcanzar un consenso ante el colapso». Así, se refirió al escenario que deberá enfrentar el país.

«La Argentina es un país que más tarde o más temprano lo va a tener como consecuencia de elementos que confluyen: la situación económica previa, la pandemia, la cuarentena. Esto nos aleja de los acuerdos y consensos que van a ser centrales para enfrentar el colapso», sostuvo.

Longobardi ejemplificó: «Hoy está en boga la figura de Vladimir Putin, quien acaba de ganar un cuestionado referéndum para superar a Stalin en cantidad de años de Gobierno, un zar moderno. Su formato está presente en (Donald) Trump y varios líderes mundiales, también lo está en algún segmento del kirchnerismo».

«Acá vemos que el kirchnerismo pretende, como siempre lo ha hecho porque es constitutivo, empujar a los periodistas al centro del problema. Supone como regla general que el periodismo no reproduce las noticias sino que las produce, las crea, y que las cosas serían distintas de no haber periodismo», precisó.

Por eso indicó: «De ahí a suponer que entre Astiz y el periodismo no hay mucha diferencia, es la continuidad de esa clase de razonamiento. Es obvio que durante la época de los Kirchner y la de Macri hubo espionaje, y yo sigo un caso que es el del periodista Hugo Alconada Mon, que fue víctima de los servicios de inteligencia, que publicó un artículo tapa del New York Times contando lo que le pasó a él en la época de Macri»

Dentro de estos razonamientos que se inventan, se va a sugerir que un periodista cuya fuente es un servicio de inteligencia o un agente secreto, es un tipo que actúa como si fuese un agente de inteligencia, revelando secretos de Estado o siendo cómplice de la violación de la Ley de Inteligencia, y esto puede conducir a una detención de periodistas lo cual constituiría un gran problema para el presidente Alberto Fernández«, remarcó.

Y concluyó: «A Fernández siempre lo vi como un árbitro, no como un jefe. Él depuso su vocación de jefe, pero eso ya se terminó. Creo que ya no tiene excusas, si quedó sumergido en un contexto complejo de su coalición, es su responsabilidad