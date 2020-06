Manu Ginóbili: «Maradona y Messi son los Jordan de dos generaciones distintas»

Emanuel Ginóbili es el mejor basquetbolista argentino de la historia y, para algunos, el mejor deportista en general que salió de nuestro país, por lo logrado con la Selección Argentina en la generación dorada y por la marca que dejó en San Antonio Spurs, con quien conquistó cuatro anillos de la NBA. El bahiense aseguró que los mejores atletas de todos los tiempos son Diego Armando Maradona y Lionel Messi por igual.

Si tengo que elegir al mejor deportista argentino de toda la historia no sé si quedarme con Maradona o Messi. Elijo a los dos porque son los mejores jugadores del mundo en el deporte más practicado. Son el Michael Jordan de dos generaciones distintas», expresó en una entrevista con TN.

Además, le dieron a elegir entre Jordan y LeBron James y aseguró que «Jordan me toca fibras íntimas, crecí mirándolo a él. Es emocional y fue una enorme inspiración para mí. Pero de compañero lo quiero a LeBron James. Ese tipo de competidor fue siempre bravo», declaró a raíz del documental de Netflix, The Last Dance, sobre la última temporada en Chicago Bulls del exbasquetbolista estadounidense.

Por último, se refirió a Luis Scola, el último de la Generación Dorada que sigue en actividad y, con 40 años, duda en disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados para 2021 por la pandemia de coronavirus. «A Scola hay que sacarlo con un tiro en la frente para que no juegue los Juegos Olímpicos. Sobre todo después de todo lo que hizo para clasificar. Se merece terminar jugando con la camiseta que le dio tantas alegrías y a la que tantas alegrías le dio», concluyó.