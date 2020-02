Los hermanos Lanatta y Schillaci pactaron 13 años de cárcel por balear a dos policías en la triple fuga de 2015

Fernando Pengsawath no fue hoy a la mañana a la sala del Tribunal Oral Criminal N°1 -integrado por los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Salucchi- para verle la cara a los hermanos Lanatta y a Víctor Schillaci, acusados de balearlo. Había gritado “me muero, me muero” cuando recibió un tiro en el abdómen el 31 de diciembre de 2015 en Ranchos, provincia de Buenos Aires, mientras estaba destinado a un control caminero. Abandonó su trabajo de policía en la Bonaerense, se hizo guardavidas. Tenía una compañera esa vez, Lucrecia Yudati, también recibió un disparo, uno en cada pierna. Fue operada más de sesenta veces, hizo rehabilitación para volver a caminar, pero no podrá volver a cumplir las tareas que realizaba como policía de calle.