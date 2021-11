Las familias olvidadas del interior castigadas por el temporal

El fuerte temporal no únicamente azotó a las ciudades del interior provincial, sino también castigó de manera violenta a aquellas familias que viven en la precariedad y se encuentran olvidados por las autoridades.

Mayra Díaz (37) vive con sus pequeños de 11 y 12 años en el barrio Challua de la ciudad de Suncho Corral, las imágenes revelaron la cruda realidad de esta familia que fue fuertemente perjudica por la tormenta de ayer puesto que viven en un rancho precario de paredes de barro y un techo de nylon.

Desde el año 2019, Mayra presentó los papeles para que le hicieran un módulo habitacional, sin embargo las mentiras y los engaños son las respuestas a cada pregunta que percibe Mayra ante sus inquietudes.

“Presente todos los papeles para que me solucionen mi vivienda y hasta el día de hoy no tengo respuestas, siempre voy a preguntar y me dicen “ya vas a salir”, siempre me tienen con lo mismo yo ya no puedo más, tengo dos hijos, las paredes son de barro”. Expresa Mayra en diálogo con este medio.

“Cuando hay mucho viento no puedo dormir porque tengo miedo que las paredes se caigan”. Tras el fuerte temporal, Mayra cuenta que los vecinos fueron los primeros en darle una mano y luego de horas transcurridas llegaron las autoridades con dos colchones y dos frazadas.

“Mi papá tiene 85 años y vive hace 50 años en un rancho parecido al mío, presentamos en todos lados y nunca le dieron una solución” relata Mayra y agrega: “El tema de la luz estuvimos peleando desde hace mucho tiempo, yo tengo luz porque desde la casa de mi papá me tiran un cable, pero ayer casi nos agarra la corriente por querer desenchufar”.

“Nadie se preocupa por nosotros los más necesitados, siempre le dan al que más tiene, pero nosotros estamos en el olvido”, concluye el crudo relato Mayra quien solicita ayuda a la comunidad y brinda su número de teléfono para aquellas personas que quieran ayudarla:

3855433731- Mayra Díaz