Las Abritas: desesperante situación entre los vecinos por la falta de agua

Ni la lluvia pudo apaciguar la situación que está padeciendo Las Abritas, departamento Rio Hondo ante la escasez de agua que está golpeando duro a las 72 familias que viven en la zona.

Luego de años de lucha y cortes de ruta, los vecinos lograron que se instale la red de agua, sin embargo, el problema es que dicha red no llega hasta la zona y queda sin efecto.

“La red de agua no nos sirve para nada porque no llega el agua para aquí, siempre nos decían que nos iban a largar una vez por semana el agua y no es así, nos largan una vez al mes y solo 15 minutos” expresa un vecino.

“Seguimos comprando el agua o esperar que recursos hídricos nos mande un camión porque sino no tenemos nada o bien nos ayudamos entre vecinos prestándonos un poco de agua”.

“Teníamos pensado realizar un corte de ruta si la situación continúa, pero los punteros políticos nos dijeron que nos iban a solucionar y aún nada, si esto sigue, tomaremos la decisión de cortar la ruta” confirma el poblador