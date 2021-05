La incertidumbre de no saber si volver

Muchas personas que tienen familiares con alguna discapacidad proveniente del interior provincial para realizar algún estudio, llegan a Capital con la incertidumbre de no saber si podrán volver a sus pagos, ya que las empresas que les brindan los pasajes, sólo lo hacen de ida, para la vuelta tienen que sacar aquí con la preocupación de saber si hay o no pasajes de retorno.

Esto lo sucedió a una mujer oriunda de Campo Gallo quien vino a Ciudad Capital con los pasajes otorgados por tener a su hijo discapacitado. Debía realizar un control a su hijo quien padece parálisis cerebral y dislexia de cadera. “Desde Campo Gallo a Santiago Capital, no teníamos problema, nos dieron el pasaje por la discapacidad de mí hijo” señala la madre del joven.

“El problema sucedió aquí, cuando fui a llevar a mí hijo al médico y volví me dijeron que ya no había boletos, que no podían hacer ninguna excepción, yo no tenía dinero para quedarme no sabía cómo hacer” explica y continúa: “Estuve todo el día en la terminal pidiendo prestado para poder volver a Campo Gallo”.

“En Campo Gallo te dan el boleto de ida y aquí tienes que sacar el otro para volver, aquí no sabes si vas a encontrar pasaje de vuelta. Yo vine con lo justo no tenía para quedarme aquí, ellos me decían que vuelva mañana, pero no tenía donde quedarme”.

Por suerte, está madre con su hijo pudo retomar a Campo Gallo con la ayuda de los transeúntes, sin embargo no es la primera vez que le sucede este inconveniente. “Siempre me sucede lo mismo, se tiran la pelota, cuando lo llevaba a rehabilitación sucedía lo mismo, tenía que pedir para poder volver”. Concluye está madre a la espera de que las autoridades correspondientes revean está situación.