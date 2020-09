La agenda de la Libertadores

Ya está, por fin se acabó la espera. Señoras y señores, ¡vuelve la Copa Libertadores! La competencia más importante del continente a nivel clubes se reanuda este martes con dos partidos del Grupo C, Wilstermann vs. Athletico Paranaense y Colo Colo vs. Peñarol, ambos a las 19.15 (hora argentina), y en Olé queremos que así como te agendaste estos dos cruces que harán oficial la vuelta te anotes también el resto de los compromisos, que en su mayoría ya tienen día, horario e incluso televisación confirmada.

Lo primero a remarcar es que los cinco equipos argentinos que juegan la Libertadores van a (re)debutar en la misma jornada copera. Todos saldrán a la cancha el jueves 17, pero en distintos horarios: Racing (re)iniciará su participación a la 17, frente a Nacional en condición de local; luego le seguirá River, que enfrentará a San Pablo en Brasil desde las 19; a esa misma hora Defensa y Justicia estará recibiendo a Delfín; Boca, en tanto, se medirá desde las 21 contra el equipo de Ramón Díaz, Libertad de Paraguay, en Asunción; y por último, a las 23, Tigre visitará a Guaraní.

La grilla completa de la Copa Libertadores, con TV incluida

Grupo A

17/09 Independiente del Valle vs. Flamengo (21 Hs., Fox Sports 2 / Facebook Watch)

17/09 Barcelona vs. Junior (23 Hs., ESPN / Facebook Watch)

22/09 Barcelona vs. Flamengo (19.15 Hs., Fox Sports)

22/09 Junior vs. Independiente del Valle (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 Junior vs. Barcelona (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 Flamengo vs. Independiente del Valle (21.30 Hs., ESPN)

21/10 Independiente del Valle vs. Barcelona (21.30 Hs., a confirmar)

21/10 Flamengo vs. Junior (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo B

16/09 Bolívar vs. Palmeiras (21.30 Hs., Fox Sports 2)

17/09 Guaraní vs. TIGRE (23 Hs., Fox Sports / Facebook Watch

22/09 TIGRE vs. Bolívar (19.15 Hs., ESPN)

23/09 Guaraní vs. Palmeiras (21.30 Hs., ESPN)

30/09 Palmeiras vs. Bolivar (19.15 Hs., ESPN)

01/10 TIGRE Vs. Guaraní (21 Hs., ESPN)

21/10 Bolívar vs. Guaraní (21.30 Hs., a confirmar)

21/10 Palmeiras vs. TIGRE (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo C

15/09 Wilstermann vs. Athletico Paranaense (19.15 Hs., ESPN 2)

15/09 Colo Colo vs. Peñarol (19.15 Hs., Fox Sports)

23/09 Athletico Paranaense vs. Colo Colo (19.15 Hs., Fox Sports)

24/09 Wilstermann vs. Peñarol (19 Hs., ESPN)

29/09 Peñarol vs. Colo Colo (19.15 Hs., Fox Sports)

29/09 Athletico Paranaense vs. Wilstermann (21.30 Hs., ESPN)

20/10 Peñarol vs. Athletico Paranaense (21.30 Hs., a confirmar)

20/10 Colo Colo vs. Wilstermann (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo D

15/09 Binacional vs. Liga de Quito (21.30 Hs., ESPN 2)

17/09 San Pablo vs. RIVER (19 Hs., ESPN 2 / Facebook Watch)

22/09 Liga de Quito vs. San Pablo (21.30 Hs., ESPN)

22/09 Binacional vs. RIVER (21.30 Hs., ESPN)

29/09 Liga de Quito vs. Binacional (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 RIVER vs. San Pablo (21.30 Hs., Fox Sports)

20/10 RIVER vs. Liga de Quito (21.30 Hs., a confirmar)

20/10 San Pablo vs. Binacional (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo E

16/09 Internacional vs. América de Cali (19.15 Hs., ESPN 2)

16/09 Universidad Católica vs. Gremio (21.30 Hs., Fox Sports)

23/09 América de Cali vs. Universidad Católica (21.30 Hs., Fox Sports)

23/09 Internacional vs. Gremio (21.30 Hs., ESPN)

29/09 Gremio vs. Universidad Católica (19.15 Hs., ESPN)

29/09 América de Cali vs. Internacional (21.30 Hs., Fox Sports)

22/10 Universidad Católica vs. Internacional (21.30 Hs., a confirmar)

22/10 Gremio vs. América de Cali (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo F

16/09 Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima (19.15 Hs., Fox Sports 2)

22/09 Estudiantes de Mérida vs. Nacional (19.15 Hs., Fox Sports)

23/09 Alianza Lima vs. RACING (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 Nacional vs. RACING (19.15 Hs., Fox Sports)

30/09 Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida (21.30 Hs., ESPN)

21/10 Nacional vs. Alianza Lima (19.15 Hs., a confirmar)

21/10 RACING vs. Estudiantes de Mérida (19.15 Hs., a confirmar)

Grupo G

15/09 Santos vs. Olimpia (21.30 Hs., Fox Sports 2)

17/09 DEFENSA Y JUSTICIA vs. Delfín (19 Hs., ESPN)

23/09 DEFENSA Y JUSTICIA vs. Olimpia (19.15 Hs., Fox Sports)

24/09 Delfín vs. Santos (23 Hs., ESPN)

01/10 Olimpia vs. Santos (19 Hs., ESPN)

01/10 Delfín vs. DEFENSA Y JUSTICIA (23 Hs., Fox Sports)

20/10 Olimpia vs. Delfín (19.15 Hs., a confirmar)

20/10 Santos vs. DEFENSA Y JUSTICIA (19.15 Hs., a confirmar)

Grupo H

16/09 Independiente Medellín vs. Caracas (21.30 Hs., ESPN 2)

17/09 Libertad vs. BOCA (21 Hs., ESPN 2 / Facebook Watch)

23/09 Caracas vs. Libertad (19.15 Hs., ESPN)

24/09 Independiente Medellín vs. BOCA (21 Hs., Fox Sports)

29/09 BOCA vs. Libertad (21.30 Hs., ESPN)

30/09 Caracas vs. Independiente Medellín (19.15 Hs., Fox Sports)

22/10 Libertad vs. Independiente Medellín (21.30 Hs., a confirmar)

22/10 BOCA vs. Caracas (19.15 Hs., a confirmar)