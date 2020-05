Julio Comparada: «Independiente no se iba a la B si era presidente»

El expresidente de Independiente, Julio Comparada, reapareció del ostracismo para sostener que si él hubiera sido el titular del club por el 2013 el equipo «no se iba a la B Nacional», además de afirmar que «Javier Cantero fue presidente» por culpa suya, mientras criticó por «falta de imaginación» a las actuales autoridades del club.

«Me sentí responsable por el descenso (junio de 2013), porque la elección anterior (2011) no la ganó Javier Cantero, la perdí yo por errores que cometí en mí última gestión. Él fue presidente por culpa mía. Estoy seguro que si el presidente era (Baldomero) ‘Cacho’ Álvarez (de Olivera) o yo, Independiente no se iba a la B Nacional«, fueron las palabras de Comparada según reveló La Visera Radio.

Debido a ‘esos errores’ que reconoció Comparada, no llegó a ser candidato en las elecciones de 2011, después de dos mandatos (2005-2008 y 2008-2011), por lo que la fórmula de su agrupación Nueva Generación Roja fue encabezada por el ex intendente de Avellaneda, Álvarez de Olivera, y el mismo Comparada de vicepresidente, que quedaron segundos en la votación entre tres listas

El ex titular del Diablo resurgió después de que «desde el 2013 no hablaba con ningún medio», como aclaró, debido a que este último sábado por grupos de Whatsapp se viralizó una vieja entrevista que databa de aquel año en la que asumía «culpa por el descenso».

«Ningún presidente que vino después de mí tenía historia dentro del club. Lo conocieron después de ganar las elecciones«, enfatizó Comparada en relación a Cantero, a quien le completó el mandato Claudio Keblaitis y luego fue electo el actual Hugo Moyano.

Esto lo graficó Comparada al contar que «cuando gana Cantero (candidato de la agrupación «Independiente Místico») las elecciones le dije que estaba su gente esperándolo en el (gimnasio) Bottaro y él preguntó qué era eso», argumentó.

También arremetió contra el actual oficialismo por las críticas que le formularon manifestando «no entender el motivo» por el cual le «pegan tanto» al considerarse «un cadáver político» y agregó: «Lo mismo sucede con (Andrés) Ducatenzeiler (fue presidente de 2003 a 2005). Esto es por la poca imaginación que tienen para gobernar«.