Jorge Lanata redobló la apuesta, volvió a criticar a Tinelli y apuntó contra Oscar Parrilli: “Tendría que estar preso”

“Tinelli, que en su Twitter lo primero que pone es periodista… No lo es hace al menos 30 años. Dice: ‘Ojalá algún fiscal de oficio…’ ¿perdón? ¿vos sos periodista? ¿vos querés que algún fiscal me cite y me pida revelar la fuente? Ojalá pase. ¿Sabés qué? Mientra tenga puchos me importa un carajo que me manden en cana. Tengo que bajar diez kilos más, quizás me sirve para bajar diez kilos”, sentenció sobre el pedido que realizó el empresario y conductor en sus redes sociales horas más tarde de conocerse los audios.