IFE: el Gobierno evalúa cómo y en qué ciudades hará un tercer pago de $10.000

La titular de Anses Fernanda Raverta dijo que el Gobierno aún evalúa cómo implementará y en qué regiones del país el pago de una tercera cuota de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como parte de las medidas para mitigar el impacto del coronavirus.

Así lo afirmó este martes en diálogo con Sólo una vuelta más (TN), donde además afirmó que el Poder Ejecutivo no tiene pensado actualizar el monto del IFE. «No pensamos en un valor distinto. Estamos pensando cómo instrumentar un tercer pago. Nos propusimos que el cronograma deje a mucha gente bancarizada que antes no estaba», comentó.

En su último discurso de extensión y endurecimiento de la cuarentena, Alberto Fernández había adelantado que el tercer pago del IFE se realizaría solo en las zonas con circulación del virus más crítica, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o el Gran Chaco. Sin embargo, la dinámica de los contagios en distintas regiones y la marcha atrás en las flexibilizaciones podría cambiar esa decisión.

«Estamos evaluando la situación de circulación comunitaria del virus. Los cuatro días de fin de semana largo no va a haber pagos de IFE para que no salga mucha gente a la calle para buscar la plata en los bancos», sostuvo Raverta.

«Es impreciso decir en qué zonas va a haber un tercer pago. Tenemos que evaluar en cada caso el impedimento de que la economía esté funcionando. Cuando terminemos, vamos a poder hacer un planteo de la realidad que están viviendo esas ciudades», concluyó al respecto.

Por otra parte, la funcionaria ratificó que Anses no pagará retroactivos de las pensiones no contributivas de Amado Boudou, Mauricio Macri y Gabriela Michetti por haber ocupado cargos de vicepresidente o presidente.

«Los tres expedientes habían acumulado retroactivos por los meses que tardaron en ser resueltos y eran montos considerables. La resolución que yo firmé fue no liquidar el retroactivo y esperar hasta que podamos salir de la pandemia«, explicó.

Entre todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Si hubiera un retroactivo a pagar para algún juez de la Corte Suprema, tampoco podría hacerse por la emergencia sanitaria», agregó

Por último, Raverta defendió la posibilidad de que Boudou, condenado por la causa Ciccone, pueda ser objeto del beneficio. «El monto se fija por ley. A los tres ciudadanos (Macri, Michetti y Boudou), les asiste el derecho a tener una pensión no contributiva y Anses tiene obligación de liquidar cada uno de los derechos que le asisten a esas personas», cerró.