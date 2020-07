Hugo Moyano le aseguró al ministro de Trabajo que no habrá más bloqueos contra Mercado Libre, pero su hijo amenaza con volver a protestar

La pelea del Sindicato de Camioneros con Mercado Libre podría recalentarse en las próximas semanas. Al menos esa fue la amenaza de Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, en un documento presentado ante el Ministerio de Trabajo, en el que afirmó que el conflicto “no pudo ser resuelto” y advirtió sobre “la posibilidad de que los trabajadores retomen las asambleas en los ingresos de las plantas de distribución”.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mantuvo este miércoles una reunión por Zoom con el líder del Sindicato, Hugo Moyano, con quien analizó las alternativas para solucionar el conflicto y éste le aseguró que su gente no volvería a bloquear los centros de distribución de la empresa de Marcos Galperín.

Las protestas de los Camioneros, que hace quince días afectaron los depósitos de Mercado Libre y provocaron problemas en la entregas de productos, fueron dispuestas para tratar de encuadrar en su sindicato a 1.200 trabajadores que se desempeñan en un depósito de la empresa ubicado en el Mercado Central y que están afiliados al gremio de Carga y Descarga, conducido por el dirigente barrionuevista Daniel Vila.

Luego de los bloqueos, Moroni convocó a la empresa y al sindicato a crear una comisión para negociar una salida al conflicto. Ya hubo dos reuniones entre las partes y lo único concreto que surgió de allí fue el compromiso de dialogar y de “mantener la paz social”, algo que la amenaza de Pablo Moyano pone en crisis.

En realidad, ya no se discutiría la afiliación a Carga y Descarga de los empleados que trabajan puertas adentro del centro de distribución del Mercado Central, mientras que se estudia la posibilidad de que queden encuadrados dentro del convenio de Camioneros los fleteros que se llevan los paquetes del depósito, que no tienen vinculación laboral directa con Mercado Libre porque son subcontratados o cuentapropistas.

Esa variante es similar a la que sirvió para solucionar diversos conflictos de encuadramiento similares que encabezó el gremio de los Moyano desde 2003, en donde, luego de innumerables bloqueos a empresas, se quedó con la afiliación del personal tercerizado del área de logística de supermercados o aguas gaseosas.

Gracias a su alianza con el entonces presidente Néstor Kirchner, Moyano expandió su poder por el crecimiento del transporte automotor de cargas y también porque empezó a disputarles el encuadramiento de trabajadores a otros sindicatos como Comercio, Alimentación, Tintoreros, Seguridad y Aguas Gaseosas. Pudo hacerlo mediante una doble vía: la presión extorsiva de los bloqueos a las empresas y, a la vez, el favoritismo político que permitía que el Ministerio de Trabajo siempre le diera la razón a sus reclamos.

En 2011, con esos reclamos los Camioneros habían logrado “robarse” 26.000 afiliados del Sindicato de Comercio, 10.000 del gremio que agrupa a los trabajadores de seguridad, 5.000 de Aguas Gaseosas y unos 2.000 de Carga y Descarga. Pero el afán expansionista de Moyano no se detuvo, siempre basado en el lema: “Todo lo que tiene ruedas es nuestro”

Pero Camioneros también se terminaba llevando los afiliados de otros gremios porque los salarios del sector eran mucho mejores que los de sus competidores. Sin embargo, hace varios años que el sindicato que lidera Hugo Moyano ya no encabeza el ranking de las actividades que cobran los mejores sueldos de la Argentina .

En cambio, los 1.200 trabajadores que pretende afiliar tienen una situación ventajosa por las negociaciones de Vila con Mercado Libre: con una edad de entre 18 y 23 años, cobran un salario bruto de unos 75 mil pesos, acaban de recibir un bono de 500 dólares como gratificación, les otorgarán en estos días un 10% de aumento a cuenta de las paritarias y tienen beneficios como un plus por guardería, gimnasio, comedor gratis “con un menú saludable” y transporte de ida y vuelta provisto por la empresa.

En medio de los últimos bloqueos, Pablo Moyano dijo que “Mercado Libre es una empresa que factura millones de dólares a costillas de los trabajadores” y destacó: “Hicimos relevamientos y constatamos que hay trabajadores ganando sueldos miserables, de 25.000 o 30.000 pesos”.

“Esa es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri -agregó-. Los trabajadores de Mercado Libre en el Mercado Central tienen que estar afiliados a Camioneros porque su actividad es la logística”.

Mercado Libre, por su parte, insistió en que sólo quiere negociar con el gremio de Carga y Descarga, aunque insinuó que podría hablar con Camioneros sobre cómo se puede insertar en su plan de expansión en el interior.

El año pasado, durante el gobierno de Mauricio Macri, el sindicato que lidera Vila firmó un convenio con Mercado Libre, que luego fue homologado por el ministro de Trabajo, Dante Sica, en el que se flexibilizaron las condiciones laborales de los empleados del centro de distribución de la empresa, al establecerse la polifuncionalidad, un banco de horas y turnos fijos y/o rotativos, entre otros puntos.

El presidente Alberto Fernández habló sobre los bloqueos de Moyano en una conferencia de prensa realizada en la Quinta de Olivos para anunciar cambios en la cuarentena, pero evitó dar una opinión sobre el tema. “En realidad, estuve ayer y toda la mañana con el Gobernador y el Jefe de Gobierno embarcado y en ver cómo anunciábamos esto. Por eso no presté atención particular a eso. Pero sí sé que hay un conflicto y que invito a las partes a que se sienten, dialoguen. No es hora de conflictos, ya tenemos demasiados para sumar nuevos”.

El cotitular de la CGT Héctor Daer criticó a los Moyano por los bloqueos: “Creo que hay que ser respetuosos de las organizaciones sindicales. El convenio colectivo lo tiene firmado el gremio de Carga y Descarga”, dijo a la FM Futurock. Destacó que “no se puede generar un pleito de encuadramiento por los hechos porque para algo están la Justicia y las normas”, y sostuvo que “bajo ningún punto de vista el pleito de Mercado Libre se puede resolver con un bloqueo”.