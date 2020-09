Escandalosa expulsión de Djokovic

Tremendo escándalo en el US Open: el número uno del mundo, Novak Djokovic, fue descalificado este domingo por golpear con la pelota a una jueza de línea durante el match de octavos de final contra el español Pablo Carreño. Después de perder un game con su saque, que dejaba en ventaja 6-5 a su rival, Nole, enojado, se sacó una bola del bolsillo y con la raqueta la lanzó hacia la pared, golpeando en el cuello a la mujer, que cayó al suelo con un grito de dolor.

Al ver que la había golpeado, el serbio fue rápidamente a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención. Novak conversó con los oficiales del partido, quienes aplicaron el reglamento y lo descalificaron. Entonces, Carreño pasó automáticamente a cuartos de final y Djokovic perdió su primer partido del año, tras acumular 26 victorias oficiales, y la posibilidad de ganar su cuarto US Open de su carrera, torneo en el que era favorito ante las ausencias de Nadal y Federer, y el 18° Grand Slam de su carrera.

Djokovic conversó con los oficiales del juego durante algunos minutos, en los que les pidió que le aplicarán algún tipo de sanción diferente a la descalificación. De la repetición de las imágenes resulta que hubo imprudencia, pero no intención deliberada de agredir a la jueza de linea. De todas maneras, el reglamento contempla la expulsión del torneo incluso en casos en los que no hay mala fe, sino cuando el resultado es una situación de éstas, por no haber actuado con el cuidado debido.

​El reglamento de los Grand Slam claramente castiga la agresión a autoridades, rivales o cualquier persona que esté en el court, como podría ser alguien del público (el US Open es sin espectadores en la tribuna en prevención de contagios de Covid-19). Y se establece que el umpire puede descalificar a un tenista tras la consulta con un supervisor. Por lo tanto, la generalidad de las reacciones mediáticas fue de apoyo a la sanción.

​​La jueza demoró en recuperarse del golpe, tosió varias veces, tras sacarse el barbijo, y luego abandonó el estadio Arthur Ashe