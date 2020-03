El Senado aprobó la ley de jubilaciones de privilegio

Los senadores debatieron y convirtieron en ley este jueves el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos.

El bloque del Frente de Todos, que cuenta con 41 de las 72 bancas, logró convertir en ley la iniciativa, que resultó aprobada con 41 votos a favor, 21 en contra, y sin abstenciones.

La norma aprobada eleva de 11% a 18% los aportes adicionales al régimen general y mantiene para los funcionarios judiciales el 82% móvil, pero sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas en el cálculo del haber inicial y no sobre el último sueldo.

Vemos una ley arbitraria»

El exministro de Educación, Esteban Bullrich, se mostró crítico del proyecto al señalar que el kirchnerismo no aceptó modificaciones: «No podemos seguir recibiendo proyectos que no puedan ser revisados. Cámara revisora no es cámara aceptadora. Estamos dejando un dictamen que tiene errores clarísimos«.

Y continuó: «Vemos arbitraria esta ley. El camino es revisar los sistemas especiales, eliminar estas diferencias y transformarlas en beneficios. No hay razones objetivas ni argumentos sólidos detrás de la propuesta».

Esta ley tiene carácter progresivo»

El expresidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, actual senador por el Frente de Todos, se mostró optimista respecto a la ley. «Tiene un carácter progresivo. Para cubrir nuevas necesidades necesitamos redistribuir», sostuvo.