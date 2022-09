El Santiago que duele: la triste historia de Lupita

Lupita nació con síndrome de Down y cardiopatía severa actualmente tiene tres años, ella junto a su familia son oriundos de la ciudad de Frías y llegaron a Ciudad Capital con la intención de poder brindarle las operaciones faltantes. Muchas veces se encuentran en inmediaciones del Hospital Regional pidiendo colaboración para Lupita.

“A ella a los cuatro meses se le realizó una operación en Tucumán porque se encontraba grave en el Cepsi. En Tucumán nos damos con la lamentable noticia de que ella tiene varios problemas del corazón “ comienza el relato de María, la mamá de Lupita, y continúa: “ella tiene que realizarse dos operaciones en el Hospital Italiano de Buenos Aires, su médica de cabecera la derivo para ahí”.

“Dos operaciones le faltan y las dos son riesgosas, son a corazón abierto. En diciembre Lupita cumple cuatro años y debe realizarse con urgencia esas operaciones”.

“Nosotros no tenemos ninguna ayuda, ella no cobra su pensión, gestionamos las pensiones y también una casa pero nunca nos escucharon. Yo vivo en el campo a 300 kilómetros de Frías, no tenemos luz, no tenemos agua ni ninguna comodidad para que ella esté bien”.

“Andamos por la calle pidiendo colaboración hace bastante tiempo, la operación que tiene que realizarse ella cuesta mucho dinero y nosotros no contamos con los recursos, somos gente de campo” expresa la dolorida madre.

“La policía nos corre “

“Hace bastante que no bajamos los brazos, tuvimos muchos problemas con la policía, ellos nos corren, no nos dejan quedar en el semáforo. Nosotros dijimos que no vamos a bajar los brazos”

Lupita junto a sus tres hermanos y sus padres deambulan por la ciudad en busca de una inmediata solución para que ella pueda realizar su operación en el Hospital Italiano