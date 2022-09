El padecimiento de los docentes que trabajan en el interior: sin agua

Es muy amplio hablar de los problemas que padecen los docentes que trabajan en el interior de nuestra provincia; podemos enumerar los más comunes que son la falta de transporte, los caminos, las dificultades edilicias entre otros muchos inconvenientes.

Una docente de nivel inicial residente en Santiago Capital, se encuentra en una gravísima situación por la falta de agua en el Paraje Chilca La Loma, departamento Atamisqui. Hace más de una semana que están padeciendo está situación.

“ Yo con otra docente de lunes a viernes nos quedamos en chilca ya que ir y venir económicamente no podemos pero tampoco se podría por los caminos intransitables y escasos medio de transporte en la zona, por lo general hacemos transbordos para poder llegar, pidiendo a los padres de nuestros alumnos o personas de la zona que nos busquen de lugares específicos. Es un trabajo muy sacrificado”

“ Mi colega que trabaja en otro lugar llamado Ancocha a unos 12 kilómetros va y viene todos los días desde chilca a su jardín, ella tiene una moto que deja aquí” expresa la docente

Pamela, en diálogo con este medio, cuenta como hace para vivir sin el elemento vital: “desde junio que venimos con el tema del agua, pedimos incluso para pagar los viajes pero no tenemos respuesta (es normal q se cobre entre 3 y 5 mil los viajes) nos dijeron q no hay agua, no tienen los camiones o que mandan solo para la gente que vota en la zona. Algo realmente increíble”