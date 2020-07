“El fútbol volverá cuando corresponda, hay otra prioridades”

El regreso a los entrenamientos parece estar cada vez más cerca, más allá de las distintas posturas que se fueron escuchando en las últimas semanas ante coronavirus​. Sin embargo, en Boca parece que están tienen en claro que por ahora no se debe retomar las actividades y Carlos Tevez se expresó en esa línea. «Es difícil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver, cuando hay gente que se está muriendo», aseguró el referente Xeneize. Pero, ¿qué piensa Miguel Angel Russo?

«Es una situación inédita, de incertidumbre, pero hay que cumplir al pie de la letra las medidas del Gobierno», expresó en la revista digital del Xeneize el entrenador. Y plantó bandera en base a su experiencia: «No hay nada más importante que la salud y de eso puedo hablar porque mi vida así me lo enseñó. El fútbol volverá cuando corresponda, hay otras prioridades».

El entrenador campeón de la última edición de la Superliga también puso sobre la mesa la voz de sus allegados en otros países. «Hablo con amigos del fútbol que viven en España e Italia y los escucho con angustia, lo cual fortalece la convicción de que hay que quedarse en casa. Porque este virus produce muchas muertes», indicó. Además, aseguró que enfrenta la situación «con mucho respeto».

En sus declaraciones tampoco dejó de lado cómo fue perjudicado Boca por el Covid-19. «Estábamos muy bien, habíamos arrancado goleando en la Copa de Superliga, teníamos un empate en Venezuela y un triunfo en la Bombonera, para empezar a soñar otra vez con la Libertadores, pero pasó lo que nadie imaginaba». empezó a analizar. Entonces, sumó: «Una pandemia. El mundo parado. El fútbol parado… Lo tomo con paciencia, obedeciendo las indicaciones médicas y disfrutando momentos con la familia, algo que no es habitual para quienes trabajamos en esto».