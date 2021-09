El desesperado pedido de Laura Coronel: “Una vez más la justicia me da la espalda”

La madre del joven asesinado por presunta negligencia de los efectivos de la comisaría Decima, realizó un extenso descargo a través de sus redes sociales, donde contó los resultados de la autopsia y desmentir estos datos.

“ Una vez más la justicia me da la espalda y niega lo que todos sabemos: A MI HIJO LO MATARON. Nadie se comunico conmigo para decirme los resultados pero los medios de Santiago del Estero ya lo sabían de antemano” escribe Coronel.

“Una gran vergüenza, según los resultados mi hijo no presentaba golpes cuando en realidad lo encontré desfigurado, lleno de hematomas, vomitaba sangre, con la pierna quebrada y el hígado y los pulmones reventados. No puedo creer como pueden jugar con el sentimiento de una madre dolida que solo pide VERDAD. Me censuraron en todos los medios de la provincia. GOLPES HUBO Y TORTURA TAMBIEN”

CON CUANTA PLATA LES HABRAN TAPADO LA BOCA? NO TIENEN MIEDO DE DIOS QUE TODO LO VE. VAN A VIVIR CON LA CONCIENCIA INTRANQUILA EL RESTO DE SUS VIDAS.

SOY UNA MUJER HUMILDE QUE LUCHÓ Y SEGUIRÁ LUCHANDO PORQUE NO ME DARÉ POR VENCIDA.

“Responsabilizo al Estado Provincial ante cualquier daño que puedan hacerme a mí y a cualquier miembro de mi familia. VOY A SEGUIR EN LA LUCHA Y SEGUIRÉ GRITANDO POR LAS CALLES DE MI PROVINCIA: BASTA DE JUSTICIA CORRUPTA Y VENDIDA.

JUSTICIA POR MI HIJO MAURO CORONEL Y TODOS LOS CASOS IMPUNES.” Cerró Laura Coronel.