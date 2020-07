Despiden a obreros por ser de Los Quiroga

Un grupo de nueve trabajadores residentes de la localidad de Los Quiroga fueron despedidos por parte de la empresa “Schiava e Hijos” y acusan una discriminación hacia su persona.

En el día de ayer, los habitantes de mencionada localidad concluyeron el aislamiento obligatorio correspondiente tras darse a conocer un caso positivo de coronavirus en un paraje cercano, es por este motivo que los empleados no podían recurrir a realizar sus trabajos.

Cuando se presentaron en la empresa, les comunicaron que ya no pertenecían a la misma y que contrataron a otras personas para realizar sus mismas tareas; “No nos quisieron tomar porque somos de Los Quiroga y ´Schiava´ con esta actitud lo que está diciendo es que no cree que el gobierno de la Provincia haya hecho bien su trabajo para mantener el aislamiento, detectar los contactos probables, hacer los exámenes sobre ellos y, al no detectarse personas enfermas, finalizar los 15 días de cuarentena” indicaron.

“Es injusto que tengamos que sufrir la falta de trabajo, en este momento en que escasean los conchabos, sin ninguna justificación válida, ya que no tuvimos la culpa de nuestras inasistencias”, indicaron afligidos.

Además plantearon que acudirán al gremio en busca de ayuda, pero están casi seguros de que no serán oídos, ya que en estos casos casi siempre se otorga la razón a la patronal.