Desgarrador: “Solamente pido ayuda para que la salven a mi hija”

Otra vez las autoridades de las Termas de Rio Hondo se encuentran en el ojo de la tormenta, en esta oportunidad, una madre denuncia que lleva tres años intentando que le realicen los estudios a su pequeña y, además, acusa que la llamaron de manera anónima para quitarle la tenencia de sus hijos sin ningún motivo.

Verónica Espinoza (39) madre de Alma Mia (8), que padece Síndrome de Cri-Du-Chat, (Es el resultado de una deleción del brazo corto del cromosoma número 5), viene luchando desde hace mas de tres años por la salud de su pequeña. Alma Mia no tiene ningún estudio realizado u control y padece de convulsiones de manera seguida, Según expone Espinoza, desde las autoridades de Termas de Rio Hondo le dan la espalda.

Durante el día de hoy, Espinoza quien vive con sus tres hijos, llego a la Ciudad Capital para hacer tratar a la pequeña Alma Mia, tras dos horas de espera en la guardia del hospital Cepsi mientras sus otros hijos la esperaban fuera del nosocomio, una doctora le dijo que regrese mañana a las siete para realizarle un electro.

La madre con sus pequeños intentaron volver a Termas sin embargo, una llamada correspondiente a una autoridad que no se dio a identificar expresa Espinoza, le habría advertido que si volvía a la ciudad termal, el estado le quitaría a la pequeña Alma junto a las otras dos criaturas, nunca le dijeron el motivo por el cual realizarían ese accionar, “Me dijeron que me tengo que quedar aquí en Santiago, que no puedo volver a Termas”, denuncia la progenitora de los pequeños.

“En este momento estoy en el albergue del Cepsi, estoy destrozada, no se porque desde Termas me amenazan con que me van a quitar a mi hija. Estamos muy mal, estamos sin comer, no tenemos nada”.

“Hace tres años que estoy pidiendo a las autoridades de Termas que le realicen los estudios, nunca hicieron nada, nadie me quiso ayudar” cuenta de manera angustiante Verónica Espinoza y agregó: “Los médicos de Termas me dicen que no saben de la enfermedad”.

Su lucha por una vivienda digna

Angustiada por todo lo que le viene ocurriendo en la lucha por la salud de Alma Mia, también dio a conocer en el estado que vive junto a sus hijos: “Vivo en un lugar muy precario donde hay escorpiones, nuestra casita es un rancho de chapa, estamos rodeados de bichos, no tenemos agua, no tenemos baños”.

“Estuve pidiendo por una mejor calidad de vida para Alma y sus hermanos no podemos vivir en esas condiciones, yo hace unos días atrás estuve enferma, tuve dengue, no quiero que me la quiten a mi hija por favor” concluye el relato desgarrador Verónica Espinoza.