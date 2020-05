Cuarentena: tras la reunión con Alberto Fernández, Kicillof desestimó tensiones políticas con Rodríguez Larreta

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron este miércoles a la noche con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos para tratar cómo seguirá la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus. Además, el mandatario provincial le bajó el tono a los cruces políticos de los últimos días con su par en Ciudad. «Hablamos todos los días», aseguró.

Fue una buena reunión. Mañana (por el jueves) vamos a seguir discutiendo cuestiones técnicas los equipos de Provincia, Ciudad y Nación. Es inocultable que hubo un aumento en los casos desde la última vez que nos reunimos», explicó el mandatario provincial al ser abordado por la prensa a la salida de la Quinta presidencial.

La idea es buscar una coordinación entre Ciudad de Buenos Aires y la Provincia porque son dos jurisdicciones que están pegadas y coexisten en el espacio geográfico, entonces es importante que se logre esa coordinación. Cada uno tiene la potestad de ponerle sus particularidades. Es claro que cuando comienzan a aparecer más casos se toman decisiones más restrictivas», agregó.

Al referirse a la situación de los lugares más vulnerables de Buenos Aires, el exministro de Economía señaló: «Ciudad y Nación trabajaron en los barrios humildes, el Barrio 31, la 1-11-14; vamos con 15 operativo en barrios populares con mus pocos casos, pero esto no es una competencia, no es a quién le va mejor o peor«.

Los roces entre ambos distritos se habían iniciado cuando el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, había tuiteado un mapa del área metropolitana, con el territorio de la Ciudad destacado y el mensaje: «Queda claro dónde está el mayor riesgo de irradiación». A partir de ahí, los idas y vueltas y las chicanas no cesaron. Hasta este miércoles a la noche.

Esto no es un problema político, es epidemiológico y de cuidarle la salud a la gente. Tenemos muchos territorio que lindan con la Ciudad y por so hay que ayudarse mutuamente e impedir que avance la enfermedad. Venimos muy bien, pero me genera alarma porque hemos tenido un número alto (de infectados) en Provincia», manifestó el gobernador.

Asimismo completó: «He cruzado mensajes con Larreta, hemos hablado, basta de buscar diferencias. No estamos peleados. Todos los días hablamos, venimos trabajando en conjunto. Yo no podría no coordinar con Ciudad, hay que hablar, me parece que es así».

Al ser consultado por los testeos que se realizan, Kicillof detalló: «No es que hay más testeos, hay más casos, es al revés: cuando hay más casos hay más testeos. Hemos hecho operativos en muchos barrios humildes y hemos estado en contacto con más de 40.000 personas en la provincia de Buenos Aires y los que tienen algún síntoma se les hace un testeo y hemos encontrado cinco casos».