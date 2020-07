En el marco del debate en el Senado por el proyecto para reestructurar la deuda argentina bajo legislación local, que luego fue aprobado, el jefe del bloque del Frente de Todos en el recinto, José Mayans, mantuvo una fuerte discusión con Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio. El episodio terminó cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner le cortó el micrófono al representante del PRO.

Todo comenzó a partir de las críticas que hizo el legislador nacional de Formosa hacia una parte de la oposición que él consideró que tiene como modelo de país el lema “la libertad de morirse de hambre”.

Durante su discurso, Mayans calificó a la gestión de Cambiemos como una administración dedicada “al robo, la especulación y la usura”, y le recriminó a Bullrich las medidas que tomó cuando fue presidente de la comisión de Presupuesto durante el Gobierno anterior.

Fue entonces cuando el ex ministro de Educación solicitó tomar la palabra: “La pedí porque fui mencionado específicamente por el jefe de la bancada oficialista, quien me acusó de no haber tenido intensión de diálogo ni haber sido republicano”, explicó.

“Son un montón de acusaciones que caen en estas diátrivas a las que nos tiene acostumbrados, lamentablemente, que hace que algunos senadores se rían. No sé de qué se ríen. Entre las barbaridades que se dijeron, dijo que la pobreza era culpa del Gobierno de Mauricio Macri. Ah, mirá…”, siguió.

En ese momento, Cristina Kirchner lo interrumpió, pidió que le “corten el micrófono” y le aclaró a Bullrich que en este caso solamente tenia “tiene derecho” a hablar para responder “en los términos en los que ha sido mencionado” y “no para reiniciar un debate” sobre otro asunto.

En este sentido, la titular del Senado señaló que la intervención del ex funcionario nacional debía “estar únicamente dirigida y limitada específicamente a lo que fue aludido” y “no a las políticas de su Gobierno”.

“Fui yo, personalmente, como presidente de la Comisión de Presupuesto y como ministro de Educación, firmando un acuerdo, después de dos meses de haber asumido, con las 24 provincias…”, continuó Bullrich, quien no pudo terminar su oración porque volvió a ser interrumpido.

La Vicepresidenta dio por terminada entonces la discusión al sostener que el integrante del bloque de Juntos por el Cambio “no está haciendo uso del derecho que le corresponde por lo que fue aludido”.

“No fue aludido ni como ministro de Educación ni por las políticas de Macri. Parece que no lo entiende, así que vamos a darle la palabra al senador (Carlos) Caserio”, sostuvo la ex mandataria nacional.

Más tarde, Bullrich se refirió a este hecho durante una entrevista en el programa Nada Personal, que conduce Viviana Canosa y se emite por Canal 9. En esa oportunidad, el dirigente macrista aseguró que “claramente” fue víctima de una censura.

“Apagar el micrófono a un senador… No es a mí. Yo represento a millones de bonaerenses. Con Gladys González nos votaron 4 millones de bonaerenses. No me cierra el micrófono a mí, sino a 4 millones de bonaerenses”, remarcó.

Para el ex funcionario, Cristina Kirchner “no es una persona de diálogo, sino que quiere imponer sus ideas” y opinó que esta actitud que tuvo contra él fue “un ataque a la institución, a la república y a la democracia

En el discurso de Mayans, él había acusado al gobierno de Mauricio Macri de no dialogar con la oposición, cosa que es absolutamente falsa. Yo fui ministro del gobierno, con lo cual cuando alude al gobierno me alude a mí. Cuando sos aludido podés responder, de acuerdo a las reglas del Senado”, remarcó