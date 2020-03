Coronavirus: sin clases y con fútbol

En un planeta revolucionado por la expansión del coronavirus (Covid-19), Argentina tomó nuevas medidas para evitar que se siga propagando por el país. En ese marco, el presidente Alberto Fernández​ dio una conferencia de prensa, en la que apareció junto con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. El primer mandatario confirmó que no habrá clases hasta fin de mes y reafirmó que no habrá público en espectáculos, aunque quiere que siga el fútbol (Copa de la Superliga).

Fernández arrancó: «Seguimos la experiencias que se están dando en el mundo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todo indica que lo que tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Sabemos que los casos que hemos tenido son casos importados, debemos tratar de que se tarde lo más posible en que se convierta en un virus autóctono, algo que tal vez ocurra. Pero, en el mientras tanto, tenemos que ganar tiempo para administrar la cuestión sanitaria y de salud».

Finalmente, habló del fútbol. Si bien insistió en que no se permitirá público en los espectáculos, alentó que se juegue al fútbol (sin gente): «Si el fútbol se juega a puertas cerradas yo no tengo inconvenientes. Y me encantaría que, en este tiempo, lo pasen sin sistema codificado, por TV abierta, para que los argentinos que se tienen que quedar en casa puedan tener un divertimento