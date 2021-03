Clodomira: Familia denuncia que el municipio abandonó a los infectados de Covid

Una familia quienes hace días atrás dieron por positivo por Coronavirus, denunciaron a la municipalidad de Clodomira, por abandonarlos y no brindarles los elementos necesarios para conllevar la enfermedad de manera adecuada.

Tres integrantes de la familia, se aislaron por ser caso positivo de Covid-19, y desde el día que se aislaron la municipalidad no les llevo asistencia necesaria, “Desde el municipio, ni desde el comité de emergencia, hemos recibido asistencia” expresa una de las personas aisladas a través de sus redes sociales.

“Se por fuentes muy cercanas que asistieron a familias de su entorno con los mejores productos”, reza el descargo y continúa: “me comunique con la secciónal 16 y aludieron que darán parte a los miembros correspondientes, dónde si no se movilizó por las vías online o telefónica no me darán la asistencia correspondiente”.

Y continúa: “Espero que las familias que contraigan el virus no tengan que padecer está lamentable situación” concluye indignada una de las personas infectadas .