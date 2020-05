Caruso Lombardi decidió no cobrar hasta que vuelva el fútbol

El entrenador de Belgrano de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi, reveló hoy que tomó la decisión de no cobrar su sueldo hasta que no regrese el fútbol, como colaboración para la delicada situación económica que atraviesa el equipo de la Primera Nacional a raíz del receso por la pandemia de coronavirus.

«Me llamaron los dirigentes de Belgrano y me dijeron que estaban preocupados por los sueldos. Los últimos dos meses no los quise cobrar y les dije que no me paguen ahora, que les paguen a los empleados y a los jugadores; que yo recién lo haré cuando vuelva el fútbol», explicó el entrenador, en diálogo con radio Mitre.

Caruso Lombardi, de 58 años, asumió la dirección técnica de Belgrano a finales del año pasado con la intención de mejorar la campaña del equipo en el principal torneo de ascenso del fútbol argentino, algo que logró a medias, ya que lo sacó de los últimos puestos de la tabla de posiciones pero no logró protagonismo. El Pirata está ubicado en el décimo puesto de la Zona ‘A’ con 27 puntos, muy lejos del líder Atlanta (38).

Fuente: Télam