Bobadal: Cuatro muertes en dos semanas, marcha por negligencia hospitalaria

Durante la jornada de ayer, ciudadanos de la localidad del Bobadal, marcharon preocupados por la lamentable situación que está padeciendo en la zona, cuatro muertes en dos semanas a causa de presunta negligencia hospitalaria.

“Mi madre murió el viernes por peritonitis aguda grave. Días anteriores concurrió al hospital y le diagnosticaban ataque de hígado, paso dos días con dolores y ellos no le dieron importancia. Hubo un mal diagnóstico, un abandono de persona, una negligencia médica” denuncia la madre de la víctima.

Otro de los casos de denunciado por los vecinos, corresponde a una mujer quien le habrían colocado una inyección y le causó una infección: “Hace un mes una mujer se acercó al hospital llorando pidiendo que la atiendan ,porque hace un mes le colocaron una inyección en el hospital del Bobadal y se le produzco una infección”

“ Ellos no se hacen responsables, le limpian la herida y la mandan a su casa. Pide a gritos que la trasladen pero no hay ambulancia. Es una persona humilde que no tiene medios de traslados ni económico para ir a hacerse curar en Capital»

Por otro lado, denuncian una fuerte presencia policial quien impide que se lleve a cabo una movilización durante la jornada de hoy, las movilizaciones continúan en busca de regular la situación que está perjudicando la situación hospitalaria del Bobada.