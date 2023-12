Bandera Bajada tiene nuevo “embalse”

Una nueva atracción turística se creó en el departamento Figueroa, un “embalse, así denominan irónicamente los ciudadanos de Bandera Bajada a la falta de infraestructura ante gran cantidad de agua caída estos últimos días.

Varios vídeos se hicieron virales en estos últimos días, dónde se puede observar a la localidad de Bandera Bajada prácticamente inundada tras la lluvia caída en este fin de semana. Calles intransitables, domicilios particulares inundadas y la plaza local bajo el agua

“Es una vergüenza que tengamos que vivir así, cayó un poco de agua y no podemos salir de nuestras casas, no entiendo cómo al comisionado no realizó ninguna obra para que no estemos sufriendo esto “ señaló una vecina

Mira el vídeo aquí: