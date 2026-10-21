Vencimientos de Rentas en Santiago del Estero: nov. y dic. 2026

Fechas de vencimiento del Inmobiliario y el Automotor en Santiago del Estero para noviembre y diciembre de 2026, según la DGR, y dónde se paga.

Según la Dirección General de Rentas (DGR) de Santiago del Estero, el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural vence el 30 de noviembre de 2026 (cuota 5) y el 30 de diciembre de 2026 (cuota 6), y el Impuesto a los Automotores y Remolcados vence el 30 de noviembre de 2026 (cuota 5), con el descuento del 20% por pago a término. Para Ingresos Brutos no hay un calendario de noviembre y diciembre accesible en el sitio oficial.

Calendario de noviembre y diciembre de 2026

Impuesto Cuota Vencimiento Norma Inmobiliario Urbano y Rural 4 30/10/2026 (próximo vencimiento) RG 36/2026 Inmobiliario Urbano y Rural 5 30/11/2026 RG 36/2026 Inmobiliario Urbano y Rural 6 30/12/2026 RG 36/2026 Automotores y Remolcados 4 30/10/2026 (próximo vencimiento) RG 35/2026 Automotores y Remolcados 5 30/11/2026 RG 35/2026

Las dos resoluciones generales se publicaron el 28 de agosto de 2026. En ambas, la DGR prorrogó los vencimientos con el descuento del 20% por pago a término. La resolución del Automotor lista hasta la cuota 5; la del Inmobiliario, hasta la cuota 6. Los textos publicados no informan montos fijos de cuota: el importe figura en la boleta de cada contribuyente.

Dónde y cómo se paga

Según las preguntas frecuentes de la DGR, los medios de pago del Inmobiliario son: pago en caja (Banco Santiago del Estero, casa central, sucursales y Sol Pago), cheque certificado según RG 18/2008 y home banking, con instructivo de pago por Link. La misma página incluye el cajero automático de la red Link, solo para impuestos no vencidos. Según esa fuente, las entidades habilitadas para el cobro de los impuestos provinciales son el Banco Santiago del Estero (casa central, sucursales y Sol Pago).

Para el Automotor, la DGR publica la misma lista de medios de pago: caja del Banco Santiago del Estero y Sol Pago, cheque certificado y home banking.

Cómo obtener la boleta

Inmobiliario: según la DGR, hay que ingresar a Inmobiliario desde el módulo «Emitir boleta» del sitio oficial o por «Descargue su boleta».

Automotor: el mismo procedimiento, ingresando a Automotor desde el módulo «Emitir boleta».

Ingresos Brutos

En el sitio de la DGR no figura un calendario de vencimientos de Ingresos Brutos para noviembre y diciembre de 2026. Las preguntas frecuentes de la DGR remiten a la sección de calendario del sitio para las fechas del año en curso. Para el régimen local, la DGR informa como medios de pago el efectivo (sucursales del Banco Santiago del Estero y Sol Pago) y el pago electrónico por Home Banking o Banca Empresa de la Red Link. La última prórroga de anticipo publicada entre las resoluciones consultadas es la RG 28/2026, que llevó al 17 de julio de 2026 el 3.° anticipo para la Categoría «B». Las fechas de noviembre y diciembre deben confirmarse con la DGR o con el contador.

Deudas anteriores: Ley 7.411

Según la Resolución General 5708/2026, publicada el 14 de octubre de 2026, el plazo para acogerse al Régimen de Regularización Tributaria de la Ley 7.411 se prorrogó por noventa días corridos, contados desde el día siguiente al vencimiento establecido por la Resolución 5268/2026. El resumen publicado en la web no indica la fecha final: se confirma en el anexo descargable de la resolución.

Qué puede cambiar

La DGR prorrogó varias veces las fechas del Inmobiliario y del Automotor durante 2026. Antes de pagar conviene revisar la lista de resoluciones en el sitio oficial. Edición consultada el 21 de octubre de 2026.

Más datos y trámites en Servicios de Santiago del Estero.

Fuentes