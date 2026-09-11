Tapa del viernes 11 de septiembre de 2026

La portada impresa de Hoy Día de este viernes destaca los temas más relevantes para Córdoba en política, economía y seguridad.

La edición impresa de este viernes 11 de septiembre de 2026 llega con varios temas de interés para los cordobeses. La tapa refleja la agenda provincial que combina definiciones políticas, impacto económico y cuestiones de seguridad que preocupan en distintos barrios de la capital y el interior.

En un contexto de definiciones electorales y gestión provincial, la portada pone el foco en decisiones que tomará el gobierno de Córdoba en las próximas semanas. Al mismo tiempo, la situación económica sigue siendo central para las familias: tarifas de servicios, precios de la canasta básica y el efecto en el bolsillo de los cordobeses ocupan lugar destacado.

Desde la mirada de la redacción, también se abordan hechos de inseguridad que se registraron en las últimas horas en distintos puntos de la provincia. Estos casos, como es habitual, son reconstruidos con rigor y con s verificadas, priorizando el dato y el contexto social por sobre el sensacionalismo.

La tapa invita a leer en profundidad las notas que desarrollan cada uno de estos ejes, con la mirada siempre puesta en cómo impactan directamente en la vida cotidiana de la gente de Córdoba capital, el Gran Córdoba y las principales ciudades del interior como Río Cuarto, Villa María o San Francisco.

Esta edición refuerza el compromiso de informar con velocidad y veracidad, sin reproducir comunicados oficiales sin análisis propio y siempre con la provincia como centro de la agenda.