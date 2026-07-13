Sindicatos marchan contra el ajuste de Milei y reclaman por el impacto en el bolsillo

Miles de trabajadores se movilizaron en Buenos Aires y otras ciudades para protestar contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, que según los gremios provocan pérdida de poder adquisitivo y recortes en derechos laborales.

Miles de trabajadores y dirigentes sindicales se movilizaron este miércoles en el centro de Buenos Aires y en varias capitales del interior para rechazar lo que definieron como el "ajuste brutal" del gobierno de Javier Milei. La convocatoria principal, impulsada por la CGT y otros espacios sindicales, concentró a miles frente al Congreso Nacional bajo la consigna de defender el empleo, los salarios y las conquistas laborales.

Según los organizadores, la medida de fuerza responde al fuerte impacto que las políticas de ajuste —con recortes en el gasto público, desregulación laboral y licuación de ingresos por inflación— están generando en los sectores populares y la clase media. "No vamos a permitir que el ajuste lo paguen los trabajadores", afirmó uno de los referentes de la central obrera durante el acto.

La marcha se replicó en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, en una demostración federal que buscó visibilizar el descontento más allá de la Capital Federal. En el interior, los reclamos incluyeron también la defensa de las empresas estatales y el rechazo a posibles privatizaciones que podrían afectar fuentes de trabajo locales.

Desde el Gobierno, minimizaron el alcance de la protesta y la atribuyeron a "sectores que resisten el cambio". Fuentes oficiales destacaron que la inflación viene bajando mes a mes y que el superávit fiscal es una condición indispensable para estabilizar la economía. Sin embargo, los datos de consultoras privadas muestran que el poder adquisitivo de los salarios registra una caída acumulada de más del 20% en lo que va del año.

La CGT, que hasta ahora había mantenido una postura de diálogo con la Casa Rosada, endureció su discurso en las últimas semanas. "Este ajuste no es contra la casta, es contra el pueblo", sintetizó un orador en el palco montado sobre Avenida de Mayo. Junto a la central tradicional se sumaron la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y movimientos sociales como la UTEP y Barrios de Pie.

El paro y la movilización se dan en un contexto de fuerte tensión social. En las últimas semanas se registraron conflictos puntuales en sectores como el transporte, la salud y la educación, donde los reclamos salariales se topan con la negativa del Ejecutivo a reabrir paritarias por encima de la inflación proyectada. Analistas consultados por Última Hora Diario coinciden en que la capacidad de presión de los sindicatos dependerá de si logran mantener la unidad frente a un gobierno que hasta ahora ha resistido las demandas sectoriales.

Desde el oficialismo, el ministro de Economía insistió en que "no hay plata" para aumentar el gasto y que cualquier mejora en los ingresos debe venir de la mano de una baja sostenida de la inflación. Sin embargo, en la calle el malestar es palpable: "Llegamos justo a fin de mes y cada vez falta más", resumió una trabajadora administrativa que participó de la marcha.

La protesta de hoy marca el primer gran desafío de calle que enfrenta Milei desde que asumió. Si bien el Gobierno cuenta con apoyo en buena parte de la sociedad según las encuestas, el costo social del ajuste empieza a generar grietas visibles. Los sindicatos anunciaron que evaluarán nuevas medidas si no hay respuestas concretas en las próximas semanas.