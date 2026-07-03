Pilar Policano, la joven promesa argentina que brilla en la música clásica

La pianista rosarina de 19 años cuenta cómo la música llenó su vida desde niña y se convirtió en su principal motor. Con premios internacionales y una agenda en ascenso, Pilar asegura que con el piano no le falta nada.

Pilar Policano tiene 19 años y ya acumula una trayectoria que muchos músicos tardan décadas en construir. Nacida en Rosario, la joven pianista se perfila como una de las promesas más sólidas de la música clásica argentina. En una charla con Última Hora, cuenta con naturalidad que "con la música no me falta nada".

Su historia empieza temprano. A los cuatro años ya se sentaba al piano en la casa familiar, empujada por una curiosidad que sus padres no dudaron en alimentar. Lo que empezó como un juego se transformó rápidamente en disciplina. A los ocho años dio su primer recital y a los doce ya ganaba concursos nacionales. Hoy, con giras por Latinoamérica y Europa en el horizonte, Pilar combina estudios en el Conservatorio Nacional con una agenda cada vez más exigente.

"La música clásica te pide todo el tiempo. No solo horas de práctica, sino también entender la historia detrás de cada compositor, el contexto en el que escribió esa obra. Es un compromiso total", explica. Y agrega que, pese a la presión, nunca sintió que le faltara algo. "Hay momentos en que todo encaja. Cuando estás en el escenario y la sala se queda en silencio, sentís que estás exactamente donde tenés que estar".

Su último gran logro fue el primer premio en el Concurso Internacional de Piano de Río de Janeiro, donde interpretó a Chopin y a Ginastera con una madurez que sorprendió al jurado. Ese reconocimiento le abrió puertas: en los próximos meses tocará en salas de Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, además de preparar un masterclass en España.

Pilar no romantiza el camino. Reconoce que ser joven y mujer en un ambiente tradicional como el de la clásica trae sus desafíos. "A veces te miran como la 'chiquita' que todavía tiene que demostrar. Pero yo toco y dejo que la música hable por mí". Admite que el apoyo de su familia y de sus profesores fue clave para no bajarse del tren cuando las cosas se pusieron duras.

En un país donde el presupuesto cultural es siempre motivo de discusión, Pilar representa esa generación que sigue apostando al arte con seriedad. No sueña con fama masiva ni con llenar estadios: su objetivo es seguir creciendo como intérprete y, quizás algún día, poder vivir exclusivamente de la música sin tener que combinarla con otros trabajos.

"Con el piano no me falta nada. Tengo una forma de expresarme que me completa. El resto viene por añadidura", dice con la seguridad de quien ya encontró su lugar en el mundo. Y mientras prepara las obras que tocará en su próximo recital, Pilar Policano sigue demostrando que, cuando el talento se junta con el trabajo, los resultados no tardan en llegar.

Su historia es, en definitiva, la de una joven que eligió un camino exigente y lo transita con pasión. En tiempos donde todo parece acelerado, Pilar recuerda que hay artes que piden paciencia, dedicación y, sobre todo, amor por el detalle. Y ella lo tiene de sobra.