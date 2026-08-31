Lisa, la app cordobesa con IA que entrega noticias personalizadas en nueve minutos

Dos ingenieros de Córdoba crearon Lisa, una aplicación que usa inteligencia artificial para armar resúmenes de audio a la carta según los intereses del usuario. En pocos días se ubicó entre las apps de noticias más descargadas del país.

Dos ingenieros cordobeses, Valentín Virasoro e Iván Schahovskoy, desarrollaron Lisa, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para entregar noticias personalizadas en formato de audio en apenas nueve minutos.

La herramienta permite al usuario seleccionar sus temas de interés —desde economía local hasta deportes, política provincial o agenda cultural— y genera un resumen narrado con voz sintética que se adapta al tiempo disponible. Según sus creadores, el objetivo es resolver el problema de la sobrecarga informativa: en lugar de navegar entre decenas de portadas, el usuario recibe exactamente lo que le importa, contado de forma clara y en un formato que se puede escuchar mientras se hace otra cosa.

En pocos días desde su lanzamiento, Lisa trepó al ranking de las aplicaciones de noticias más descargadas de Argentina, un logro llamativo para un emprendimiento nacido en Córdoba y desarrollado por dos profesionales locales sin inversores internacionales de gran escala.

Virasoro y Schahovskoy, ambos con backgrounds en ingeniería y desarrollo de software, se propusieron combinar dos tendencias fuertes: la personalización algorítmica y el consumo de audio en movilidad. La app no solo selecciona contenido de fuentes confiables, sino que lo sintetiza, verifica coherencia y lo narra con un tono neutral y accesible.

Desde Última Hora Diario consultamos cómo se asegura la calidad del resumen. Los desarrolladores explican que el sistema está entrenado para priorizar datos verificables y evitar sensacionalismo, aunque advierten que el usuario siempre debe contrastar información sensible. El audio dura entre siete y nueve minutos según la cantidad de temas elegidos.

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El éxito inicial en la provincia y el país abre preguntas sobre el futuro del consumo de noticias. En un contexto donde el lector cordobés busca cada vez más información relevante sobre EPEC, el campo, la UNC o la seguridad en los barrios, una herramienta que filtra ruido y entrega lo esencial en audio puede resultar especialmente útil para quienes pasan mucho tiempo en el auto, en el colectivo o haciendo changas.

Lisa no reemplaza al periodismo tradicional, pero sí compite en el terreno de la distribución y la personalización. Por ahora, está disponible para descarga gratuita con opción premium para eliminar límites diarios y acceder a mayor profundidad en temas provinciales.

Los dos ingenieros cordobeses ya piensan en ampliar el alcance hacia el interior de la provincia, incorporando más fuentes locales de Río Cuarto, Villa María y los valles turísticos. Si el crecimiento se mantiene, Lisa podría convertirse en uno de los pocos casos de tecnología de consumo masivo exportada desde Córdoba en los últimos años.

Fuente: Perfil