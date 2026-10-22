Elías Suárez impulsa el desarrollo productivo en Santiago del Estero

Santiago del Estero logró financiamiento del CFI por más de $4.450 millones para proyectos productivos y empleo.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó la entrega de las primeras líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el Centro de Convenciones Fórum. Durante la jornada se formalizó el respaldo a 46 proyectos aprobados por un monto total de $4.452 millones, destinados a productores, pymes, profesionales y emprendedores de la provincia.

Asimismo, se confirmó la expansión de las Agencias de Desarrollo Territorial para acompañar a los productores del interior provincial. Actualmente funcionan 12 agencias y se anunció un acuerdo para poner en marcha otras siete antes de finalizar 2026.

Sur Santiagueño informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-10-21. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 21 de octubre de 2026.