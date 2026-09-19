Archivo 2015: el ataque denunciado por Juan Pablo Suárez en Santiago del Estero

Reconstrucción documental del ataque denunciado en 2015 por el entonces editor del medio, con fuentes y contexto de la etapa anterior.

Nota de archivo: este artículo reconstruye un episodio de la etapa anterior de Última Hora Diario. Q Company no era editora del medio en 2015 y no se atribuye la cobertura original.

El 6 de abril de 2015 se conoció un ataque contra la vivienda de Juan Pablo Suárez, entonces editor de Última Hora Diario, en la ciudad de Santiago del Estero. El informe anual 2015 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró que personas desconocidas entraron en su hogar y destrozaron pertenencias. El organismo citó coberturas contemporáneas publicadas por Infobae, Minuto Uno y Clarín.

En una entrevista difundida por InfobaeTV, Suárez describió el episodio como un intento de intimidación. Señaló que en la casa hubo destrozos y que también dañaron un vehículo. Además, vinculó lo ocurrido con la línea editorial del medio y con una investigación que, según afirmó, preparaba sobre el entonces senador y exgobernador Gerardo Zamora. Esa relación fue una interpretación expresada por el periodista; las fuentes consultadas no establecen quiénes fueron los autores ni prueban el motivo del ataque.

La CIDH incorporó el caso a su seguimiento regional de agresiones y presiones contra periodistas durante 2015.

Fuentes y contexto de archivo

Reconstrucción documental: Redacción de Última Hora Diario / Q Company SAS. Publicado el 19 de septiembre de 2026; hecho histórico de abril de 2015. Esta página no reproduce el artículo original.