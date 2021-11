¿Vivir en una vivienda sostenida por un palo es vivir dignamente?

Una familia de Villa la Punta viven hace 8 años en una vivienda donde el techo se encuentra sostenido con un palo y una madera hacia arriba y hoy tienen peligro de derrumbe.

La familia que habitan en la vivienda está constituida por una adulta mayor de 60 años, su hija de 25, sus nietos menores de edad de 10 y 8 años y un bebé recién nacido, la dueña de la casa contó a este medio que ella le pidió ayuda al ministerio desarrollo y le dijeron que tenía que ir al comisionado de Villa la Punta pero nunca recibieron ayuda de nadie.

En la actualidad está casa se encuentra en peligro de derrumbe ya que cuando llueve, el techo se desintegra y por las grietas la vivienda se inunda y en cualquier momento se podría derrumbar.

La mujer que habita en la casa dijo “estamos cansado de recurrir a los políticos que nos ayuden y no nos dan una mano, necesitamos una ayuda, por eso decidimos salir a los medios”.

Sumado al peligro existen en la zona no contaron que no cuentan alumbrado público, no hay agua potable, y solicitaron ayuda al gobierno y no tienen respuesta, piden ayuda para la familia y para solucionar lo problemas dichos.