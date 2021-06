Vivir en el olvido

Norma Beatriz Mansilla, llegó a la ciudad Capital desde Colonia Dora hace ocho años con la intención de mejorar la calidad de vida de ella como la de sus hijos, desde hace tres años están viviendo en un terreno usurpado ya que las autoridades no le brindan una respuesta concreta a pesar de que tres de sus hijos padecen trastornos.

“Yo tengo ocho hijas mujeres y cuatro varones, actualmente estoy viviendo en este galpón con cinco de mis hijos” señala Norma en dialogo con este medio. “Tengo dos hijos con trastornos mentales, yo me dedico a juntar cartón y botellas plásticas” expresa.

“Uno de mis hijos tiene epilepsia, el otro Psicosis, no tienen ninguna pensión, no tienen nada, nunca pude tramitarles absolutamente nada, están medicados con Clonazepam, Risperidona” comenta Norma sobre la situación de sus hijos.

Consultada sobre si ella se acercó a algún organismo provincial nos decía: “Fuimos a Desarrollo Social y también al IPVU, porque no tenemos vivienda y en ninguno de lo dos lados obtuvimos una respuesta. Me dicen que debemos tener un terreno para que ellos nos hagan una vivienda, nosotros no tenemos nada, andamos con lo que tenemos encima”.

Norma habla sobre la precaria vivienda donde está criando a sus hijos. “Es una galería donde tiene tres piezas, siempre tenemos miedo de que se caiga el techo encima de nosotros, gracias a Dios nunca pasó. De a poco se esta derrumbando, cuando llueve filtra mucho. Todos los días rezó para que no ocurra una tragedia”. Concluye el crudo relato Norma