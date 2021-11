Vídeo: Vecinos de Estación Robles se manifiestan frente al comisionado

Tan solo pasaron dos días de las elecciones para que los vecinos del interior de la provincia salgan a manifestarse; durante la mañana de hoy, pobladores de Estación Robles, departamento San Martin, cortaron la Ruta provincial 18 que une Forres con Brea Pozo, en reclamo por la falta de servicios escenciales en el pueblo.

En este sentido, una vecina de la zona expresó: “En el pueblo no tenemos caminos, no tenemos agua, en plena pandemia hubo muchas personas que murieron a causa de que no podían salir de sus hogares” y añade: “somos un pueblo de 1200 habitantes y no tenemos ambulancias”

“Estamos a 30 kilómetros de Forres y Fernández, a 50 kilómetros de Capital dónde tenemos los hospitales más cercanos, imagínense lo que sería en una urgencia, estamos cansados de todo esto, queríamos un cambio y no paso nada”. Cierra.

Mira el vídeo aquí: