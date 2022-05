Vecinos de El Zanjón molestos por los constantes ruidos molestos

Un grupo de vecinos de El Zanjón, departamento Capital, escribió a la redacción de Última Hora, una extensa carta referida a los padecimientos que viven día a día por los ruidos molestos ocasionados en la zona.

En el extensivo escrito, los vecinos solicitan una solución inmediata a un problema de vieja data. A continuación presentamos la carta que enviaron los vecinos:

“El Zanjón una tierra para vivir y descansar los días que se puedan”

Ruidos molestos, existen en todas partes del mundo; pero aquí en el zanjón esos ruidos pasan Desapercibidos ya que por las tardes/ noches ya no están, y es aquí donde comienza la verdadera Tortura de los vecinos, que son las fiestas, pero NO son las fiestas/reuniones/juntadas en si, lo Que aturde es que pongan música a los cuatro vientos y se escuchen a 600-1500mts del EVENTO En cuestión, interrumpiendo el descanso de cientos de familias, donde hay días que arrancan los Jueves y se prolongan hasta los lunes a la madrugada.

Los afectados en su mayoría (se podría decir), se callan o incluso “ normalizaron” porque el que Hace fiesta es un político, casas y/o quinchos y/o salones de amigos del poder-asi se hacen llamar-, Casas particulares que ven de hacer un ingreso extra para poder llegar a fin de mes, gremios que Alquilan sus quinchos y/o salones (Bioquímicos, Apunse, Atsa, Camioneros, Mutual Santiagueña, Etc…) sin importarles el volumen de la música, el descansar del vecino, con tal de cobrar unos $$$ Con el argumento que durante la pandemia no trabajaron. NO SE PROHIBE ORGANIZAR LAS FIESTAS, PERO SE SOLICITA RESPETO (parece no tenerlo nadie de los organizadores) POR EL VECINO QUE VIVE EN INMEDIACIONES, QUE ES EL TRABAJADOR QUE TIENE ESOS DOS DIAS PARA RECUPERARSE LUEGO DE UNA SEMANA DE TRABAJO Y/O HAY MUCHOS QUE TRABAJAN ESOS DIAS TAMBIEN Y NO PUEDEN HACERLO POR ESTO.

A escasos días de haber asumido la Comisión Municipal abrió las puertas de la comuna para una Reunión muy esperanzadora por el tema “Ruidos Molestos” en el cual estuvieron vecinos

Afectados por este tema, el Comisionado Ramón Aguirre, el Defensor del Pueblo de la Pcia de Sgo. Del Estero Dr. Lionel Suarez (h), Secretarios/Subsecretarios/Directores de la comuna y el asesor Legal Agustín Alcorta.

Actualmente existe una Resolución, con muchos errores en su confección y contenido legal, lo Que parece extraño/impropio que los letrados intervinientes hayan plasmado de esta manera,Siendo la única norma que “protegería” a los vecinos, con un sin número de errores, los cuales Parecen estar adrede.

Lo insólito es que en el pueblo del zanjón viven que muchos abogados/as que por lo bajo critican y/o desprecian a la Resolución Nº11, pero cuando se les pide una mano, contestan ”nuestros amigos se ganan EL PUCHERO con esos eventos”, a esto le podemos sumar que en la elección para comisionado hubo 13 candidatos con un solo ganador, y el resto brilla por su ausencia, pero muchos están esperando que se aproximen las elecciones para hacerse los preocupados por los inconvenientes y/o problemas y/o necesidades del pueblo.

A esto hay que sumar que la Policía asentada en el Zanjón cuenta con una subcomisaria y cupueblSe hacen las denuncias no van por que tienen una “Novedad” en otro lugar, cabe aclarar que hay Un solo móvil y los fines de semanas dos agentes para cubrir 3000has que cuenta nuestra Localidad.

Hasta la fecha siguen las fiestas sin respetar a los que vivimos concluyendo que definitivamente la Afectación que causan estas actividades a las condiciones normales de vida y EXCEDEN EL MERO INTERES INDIVIDUAL DE CADA VECINO, PARA AFECTAR DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA.

“LOS VECINOS QUEREMOS UNA SOLUCION DEFINITIVA PARA EL ZANJON Y QUE DEJE DE SER TIERRA DE NADIE. QUEREMOS PODER VIVIR EN ARMONIA”