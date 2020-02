“Valió más que un título”

-Se notó mucha solidaridad entre ustedes. ¿Fue la clave para borrar a Independiente de la cancha?

-Sentimos la camiseta. Yo soy fanático de Racing. Cuando pierdo llegó a mi casa y me pongo muy mal. El domingo no paraba de abrazarme con mis compañeros. En la concentración he visto ese sentido de pertenencia. El Chelo Díaz, por ejemplo, escucha las canciones de la Guardia Imperial; se las sabe de memoria. Mena, lo mismo. Matías Rojas me vive hablando el club, de su fundación, que esto, que lo otro… Es impresionante cómo se involucraron con la camiseta. Quedo demostrado: entregamos el alma. Era el cielo o el infierno. Jugamos un clásico extraordinario. No faltó nada, ni un detalle. En el entretiempo, Javi me dijo: «Con la experiencia que tenemos, le vamos a hacer echar a algún jugador». Y él hizo expulsar a Cecilio Domínguez. Lo mismo Darío (Cvitanich). Fue impresionante lo que hicieron ellos dos. Esa viveza…

-¿Te sorprendió al actitud de Independiente?

-Independiente me descolocó. Pensé que nos íbamos a enfrentar a un equipo mucho más dinámico, más duro, que nos ejerciera otra presión. El buen funcionamiento nuestro los opacó. En actitud, huevos, experiencia, inteligencia, corazón, fútbol… Estuvimos muy por encima.

-En los últimos mercados parecía que llegaba un lateral y que perdías tu lugar, pero siempre te reivindicaste y terminaste jugando vos. ¿Cuál es el secreto?

-Algún día me voy a tener que ir… No hay mucha ciencia en esto. Es entrenar. Soy un tipo muy alegre, me presto a todas jodas y bromas. Pero entrenando soy un animal. No soy tanto de hablar, sino que que llevo las cosas a la acción. Milito y Saja eran temperamentales y muy buenos líderes. Todo el tiempo hablaban y después uno era el mejor arquero del fútbol argentino y Diego, un goleador. Yo a los chicos les digo: «Vos tenés que entrenarte como Licha, como Chelo, como Cvitanich». Eso les llega más. Onda: che, nene, vos tenés 18 años, no puede ser que Licha corra más que vos.

-¿El 9 de febrero de 2020 fue?

-Increíble. Una fecha histórica. Nunca la vamos a olvidar.