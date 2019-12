Un día antes del traspaso de mando, Alberto Fernández advirtió que “el riesgo de default es muy alto”

También explicó que en campaña la tensión entre ambos fue mayor porque en los momentos de debate de son «tratando de buscar la adhesión ciudadana, pero cuando pasa hay que convivir todos juntos en esta casa». «En mi caso no es una puesta en escena. Es lo que creo. Siempre he renegado de los discursos únicos, de la falsas antinomias», aseguró. Y concluyó con ese tema explicando que «en el mundo las polarizaciones existen». «El problema no es que cada una se pare en un polo del escenario. El problema es cuando se vuelve intoleracia».

Otras frases y conceptos

– Sobre el armado del gabinete. «El armado es que yo fui viendo nombre por nombre. Le pregunté a Cristina, pero la decision la fue tomando yo».

– Sobre las primeras medidas económicas. «Se van a conocer desde el primer día, pero no se resuelven las cosas». «Vamos a tratar de cambiar el rumbo; esta locomotora que iba derecho al precipicio. Va a parar y se va a dar vuelta». «Se trata de poner en marcha una economía muy lastimada y va a llevar tiempo. La primera necesidad es que la economía vuelva a funcionar». «Llevamos dos años de caída de consumo. Esto se resuelve poniendo recursos en la gente que menos tiene. Revisando los precios que en algunos productos como los alimenticios y farmacológicos, que tienen que ver con la vida de la gente».

– Sobre la Justicia. «Terminemos con la argentina hipócrita. Porque cambió el poder la Justicia cambió. No lo estoy promoviendo, sino criticando». «El lawfare es lawfare más allá de la categoría ideológica del sujeto que lo padece. Y es malo». «Algo vamos a tener que hacer para tener una Justicia digna».

– Sobre su choque con el periodista Hugo Alconada Mon. «No estoy monitoreando a nadie. El comentario de Hugo me pareció desafortunado. Yo leí la nota, no me gustó, me pareció muy desafortunada y no dije nada. Sí es un problema que me atribuyan un delito. No delinco, no voy a dejar que nadie maltrate mi buen nombre y honor». «Si un periodista dice que yo mando un abogado para influenciar en una causa, eso es un delito. Yo seré presidente, pero soy un ciudadano que cuida su buen nombre y honor. No pueden atribuir cosas que no hago, eso está mal».

– Sobre Bolsonaro y la relación con Brasil. «No pensamos igual, tenemos miradas muy diferentes. Lo que tenemos que entender es que las diferencias nuestras no pueden convertirse en diferencias de nuestros pueblos. Tenemos que ver cómo seguimos avanzando en el desarrollo del vínculo entre Brasil y Argentina».