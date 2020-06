Tragedia de Once: se postergó por segunda vez la audiencia para analizar la condena a Julio De Vido

Por segunda vez, se postergó la audiencia que iba a realizar la Cámara Federal de Casación Penal para analizar la condena a cinco años y ocho meses de prisión al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido , por la Tragedia de Once . De esta manera, se fijó una nueva fecha para el próximo 19 de agosto.

La primera había sido convocada para el pasado 27 de mayo, pero se suspendió a pedido de los familiares de las víctimas. Por la imposibilidad de concurrir a los tribunales de Comodoro Py a raíz de las medidas sanitarias y de aislamiento social por la pandemia del coronavirus el abogado querellante, Leonardo Menghini, había solicitado que se fije una nueva fecha porque quería que la audiencia sea oral -estaba la posibilidad que se haga por escrito-, ya que los familiares querían exponer ante los jueces.

La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once: murieron 52 personas y hubo mas de 700 heridos. En el primer juicio oral, a fines de 2015, fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba, el empresario a cargo de la concesión de la línea, Claudio Cirigliano, y ex directivos de Trenes de Buenos Aires. Quedaron detenidos en octubre de 2018, cinco días antes de la condena a De Vido, cuando las penas fueron confirmadas por Casación y comenzaron a ejecutarse. Ahora se encuentran apeladas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.