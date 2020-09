Todos negativos en River

Buenas y esperadísimas noticias para River. Los primeros controles tras el positivo del jueves arrojaron resultados negativos para todos los integrantes de la delegación que se encuentra concentrada en el Holiday Inn de Ezeiza. De esta manera, el plantel de Marcelo Gallado puede volver a pensar en el cada vez más cercano re-debut de la Copa Libertadores contra San Pablo, el 17/9 en Brasil.

Con la explosión de casos en Boca, las últimas horas planteaban un escenario muy complicado también en River. Sin embargo, las medidas sanitarias de distanciamiento en principio habrían dado resultado y no se detectaron nuevos positivos en ninguna de las 60 personas que integran la delegación, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. En tanto, sí se detectaron un par de positivos entre las personas que trabajan en la cocina del hotel (ya fueron aislados) aunque esto no modifica en absoluto la burbuja sanitaria dado que en ningún momento hubo contacto ni proximidad alguna con el plantel ni allegados a River.

No obstante, en River también saben que es una victoria por poquitos goles y el partido todavía no terminó. Si bien los futbolistas comenzarán con una actividad algo más liberada, durante la semana deberán ser testeados nuevamente, ya que puede haber algún falso negativo en proceso de incubación. ¿Y cuándo se dará ese séptimo hisopado? Por estas horas aún no confirmaron la fecha aunque sería entre mañana y el viernes. Mientras tanto ya pasó la primera prueba…